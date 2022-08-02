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СБУ ліквідувала ботоферму-мільйонницю, якою керував росіянин (фото, відео) 

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 14:16 glavcom.ua
СБУ ліквідувала ботоферму-мільйонницю, якою керував росіянин (фото, відео) 
Зловмисники поширювали через інтернет дезінформацію щодо влади 
СБУ

Боти намагалися розхитувати обстановку в Україні на замовлення однієї з політсил

Служба безпеки знешкодила організоване угруповання, яке створило потужну ботоферму для дискредитації керівництва нашої держави та розхитування суспільно-політичної ситуації. Про це йдеться в заяві СБУ.

Зловмисники масово поширювали через інтернет дезінформацію, у тому числі щодо діяльності вищого військово-політичного керівництва країни.

Пропагандистські «потужності» цієї ботоферми використовували і представники російських спецслужб. Зокрема, через ботів вони поширювали фейкові новини щодо ситуації з фронтів та проводили інші інформаційні диверсії.

Серед останніх «операцій» зловмисників: поширення контенту про нібито конфлікт між керівництвом Офісу президента і Головнокомандувачем ЗСУ, а також проведення кампанії з дискредитації першої леді.  

Для «розгону» деструктивного контенту ділки адміністрували більше 1 млн власних ботів, а також численні групи в соцмережах з аудиторією майже 400 тис. користувачів.

В ході багатоетапної спецоперації викрито керівника злочинної групи. Ним виявився громадянин РФ, який проживав у Києві і позиціонував себе як «політичний експерт». За даними слідства, він організував інформаційно-підривну діяльність на замовлення однієї з вітчизняних політсил. Для координації злочинних дій був на «зв’язку» з нинішнім народним депутатом, що входить до близького оточення колишнього керівництва нашої держави.

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Встановлено, що російський «політтехнолог» створив спеціальне програмне забезпечення. За його допомогою учасники групи управляли в автоматичному режимі необмеженою кількістю анонімних акаунтів в найбільш популярних соцмережах.

Для маскування протиправної діяльності зловмисники облаштували відповідне обладнання у різних містах – Києві, Харкові та Вінниці.

Крім того, «політексперт» неодноразово оприлюднював деструктивну пропаганду від свого імені, особисто виступаючи на медіа-ресурсах, підконтрольних його «кураторам».

Під час обшуків за місцями перебування організаторів злочину правоохоронці вилучили:

  • апаратно-програмний комплекс, який забезпечував функціонування ботоферми; 
    5 тис. сім-карт, які зловмисники використовували для створення та подальшого ведення технічних акаунтів;
  • 200 «Proxy»-серверів для підміни ІР-адрес та уникнення блокування відповідних інтернет-ресурсів.

«Сьогодні інформаційний фронт є не менш важливим, аніж військові дії. І РФ це чудово розуміє – тому й кидає потужні сили на розкол українського суспільства. Ботоферми, псевдоексперти, інформаційно-психологічні операції, нав’язування проросійських меседжів – усе це є в арсеналі ворога. Він намагається використати будь-який привід, аби підігріти внутрішні чвари чи маніпулювати громадською думкою. На жаль, свідомо чи несвідомо деякі українські політичні сили підігрують ворогу і ставлять власні амбіції вище державних інтересів. Але ми протидіємо будь-яким деструктивним діям! І викриття такої потужної ботоферми – ще одне свідчення цьому», – заявив в.о. Голови Служби безпеки Василь Малюк.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх організаторів ботоферми.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення рф кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували понад 1,2 тис. ворожих кіберінцидентів і кібератак на державні органи влади та стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури.

При цьому на вимогу СБУ заблоковано майже 500 проросійських Youtube-каналів з аудиторією більше 15 млн підписників. Передано на блокування понад 1500 Telegram-каналів і ботів, більше 1500 акаунтів в Instagram, Facebook та TikTok. 

Нагадаємо, днями співробітники Служби безпеки України блокували у Києві діяльність «ботоферми», організованої громадянами Росії та переселенцями з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

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Теги: ЗСУ СБУ

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