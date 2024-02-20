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Столичний блогер, який брав участь у ток-шоу на каналах Медведчука, отримав підозру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Столичний блогер, який брав участь у ток-шоу на каналах Медведчука, отримав підозру
Для «розгону» фейків псевдоексперт використовував власний ютуб-канал та сторінки в популярних соцмережа
фото: пресслужба СБУ

Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна

Київський блогер, який готував фейки для кремлівських ЗМІ, отримав підозру. Він вдавав з себе «політексперта» та  був учасником ток-шоу на каналах кума глави Кремля Віктора Медведчука. Про це повідомляє пресслужба СБУ та Офіс генпрокурора.

«Служба безпеки зібрала доказову базу на київського блогера, який позиціонував себе як «політексперт» та поширював фейки про війну в Україні. Зловмисник заперечував збройну агресію РФ та намагався дискредитувати командування Сил оборони на користь країни-агресора», – йдеться в повідомленні СБУ.

Столичний блогер, який брав участь у ток-шоу на каналах Медведчука, отримав підозру фото 1

Для «розгону» фейків псевдоексперт використовував власний ютуб-канал та сторінки в популярних соцмережах.

«Пропагандисти країни-агресора запрошували його до участі в телеефірах ворожих інформресурсів, зокрема на канал «Звезда», який належить Міноборони РФ. За даними слідства, фігурант ще до початку повномасштабного вторгнення Росії був постійним учасником ток-шоу на телеканалах Медведчука», – додали в СБУ.

Столичний блогер, який брав участь у ток-шоу на каналах Медведчука, отримав підозру фото 2

Дописи та відеокоментарі блогера активно «підхоплювали» основні російські телеканали та інтернет-видання, які створювали на їхній основі постановочні сюжети та провокаційні публікації.

Столичний блогер, який брав участь у ток-шоу на каналах Медведчука, отримав підозру фото 3

«Загальна аудиторія цих медіа-майданчиків становила понад пів мільйона користувачів. Там він нав’язував аудиторії прокремлівські наративи щодо внутрішньої обстановки в Україні та зовнішнього курсу нашої держави», – констатували у відомстві.

Зокрема, за даними Офісу генпрокурора, блогер переконував свою аудиторію, що повномасштабне вторгнення в Україну розпочала не Росія, а США.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ  проти України, глорифікація її учасників). Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Правоохоронці не називають прізвище затриманого, але, за даними джерел «Детектора медіа» у правоохоронних органах, йдеться про Дмитра Корнейчука, який  свого часу був частим гостем на телеканалах  «112 Україна», «НАШ» та «NewsOne».

Раніше повідомлялося, СБУ затримала блогера, який вихваляв ракетний удар по Харкову в ТікТок.

Теги: Віктор Медведчук СБУ блогер

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