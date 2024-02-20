Столичний блогер, який брав участь у ток-шоу на каналах Медведчука, отримав підозру

Для «розгону» фейків псевдоексперт використовував власний ютуб-канал та сторінки в популярних соцмережа

Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна

Київський блогер, який готував фейки для кремлівських ЗМІ, отримав підозру. Він вдавав з себе «політексперта» та був учасником ток-шоу на каналах кума глави Кремля Віктора Медведчука. Про це повідомляє пресслужба СБУ та Офіс генпрокурора.

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«Служба безпеки зібрала доказову базу на київського блогера, який позиціонував себе як «політексперт» та поширював фейки про війну в Україні. Зловмисник заперечував збройну агресію РФ та намагався дискредитувати командування Сил оборони на користь країни-агресора», – йдеться в повідомленні СБУ.

Для «розгону» фейків псевдоексперт використовував власний ютуб-канал та сторінки в популярних соцмережах.

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«Пропагандисти країни-агресора запрошували його до участі в телеефірах ворожих інформресурсів, зокрема на канал «Звезда», який належить Міноборони РФ. За даними слідства, фігурант ще до початку повномасштабного вторгнення Росії був постійним учасником ток-шоу на телеканалах Медведчука», – додали в СБУ.

Дописи та відеокоментарі блогера активно «підхоплювали» основні російські телеканали та інтернет-видання, які створювали на їхній основі постановочні сюжети та провокаційні публікації.

«Загальна аудиторія цих медіа-майданчиків становила понад пів мільйона користувачів. Там він нав’язував аудиторії прокремлівські наративи щодо внутрішньої обстановки в Україні та зовнішнього курсу нашої держави», – констатували у відомстві.

Зокрема, за даними Офісу генпрокурора, блогер переконував свою аудиторію, що повномасштабне вторгнення в Україну розпочала не Росія, а США.

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Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Правоохоронці не називають прізвище затриманого, але, за даними джерел «Детектора медіа» у правоохоронних органах, йдеться про Дмитра Корнейчука, який свого часу був частим гостем на телеканалах «112 Україна», «НАШ» та «NewsOne».

Раніше повідомлялося, СБУ затримала блогера, який вихваляв ракетний удар по Харкову в ТікТок.