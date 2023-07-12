Суд у Сербії відмовив в екстрадиції ексгенерала СБУ Наумова

Сам Андрій Наумов під час судових засідань у Сербії заявляв, що побоюється за своє життя у разі повернення в Україну

В Україні Наумову оголосили дві підозри

Вищий суд сербського міста Ниш відхилив запит України про екстрадицію ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова і направила справу на подальший розгляд до Апеляційного суду, як вищої судової інстанції. Про це повідомляє Балканська служба «Радіо Свобода» та проєкту «Схеми».

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Згідно з екстрадиційним запитом щодо Андрія Наумова, який є у розпорядженні «Схем», Офіс генпрокурора України звернувся до Мін'юсту Сербії у вересні 2022-го року.

У запиті прокурори повідомили, що в Україні Наумову оголосили дві підозри – «у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем» та у шахрайстві і завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн грн.

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Окремо прокурори наголосили, що гарантують утримання Наумова під вартою в Україні та його повернення на територію Сербії для відбуття покарання за вироком сербського суду, який заслуховує справу щодо ймовірного відмивання ним грошей, і що кримінальне переслідування щодо експосадовця СБУ не є політично вмотивованим.

Сам Андрій Наумов під час судових засідань у Сербії заявляв, що побоюється за своє життя у разі повернення в Україну.

Що відомо про діяльність Андрія Наумова в Україні

З літа 2019 року до липня 2021 року Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України (СБУ). До цього керував держпідприємством «Центр організаційного-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження».

Під час роботи в СБУ Наумов фігурував у розслідуванні журналістів «Схем» про набуття елітного майна, яке не відповідає доходам.

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У червні 2022 року Наумова затримали на кордоні між Сербією та Північною Македонією з незадекларованими 600 тисяч євро, близько 125 тисячами доларів та коштовностями.

Андрій Наумов залишив країну 23 лютого. У квітні Президент України Володимир Зеленський назвав його зрадником за порушення військової присяги та позбавив звання генерала.

У жовтні 2022 року стало відомо, що українські правоохоронці просять Сербію екстрадувати Андрія Наумова, якого також підозрюють у державній зраді та сприянні російським військам у захопленні Чорнобильської атомної електростанції.