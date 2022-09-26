Правоохоронці викрили у Києві мережу фейкових обмінників

Шахраї ошукали сімох громадян на €122 тисячі та $282 тисячі

Київські поліцейські викрили групу шахраїв та припинили діяльність фейкових обмінників. Спільники замаскували орендовані приміщення під пункти обміну валют у Шевченківському, Подільському та Солом’янському районах. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Києва.

«Таким чином фігуранти ошукали сімох громадян на 122 тис. євро та 282 тис. доларів. Порушникам загрожує до тринадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що фігуранти – це жителі Запорізької області, 1991 та 1993 років народження, мешканець Черкаської області, 1983 року народження, мешканець Київщини, 1991 року народження і дві місцеві мешканки, 1990 та 1992 років народження. Група діяла приблизно протягом року. Серед спільників був організатор, так звані касири та кур’єри.

«Порушники розміщували в Інтернеті оголошення про обмін валют за вигідним курсом та для реалізації злочинної схеми облаштовували фіктивні пункти обміну в орендованих приміщеннях Шевченківського, Подільського та Солом’янського районів. Інформацією про обмін грошей зацікавились сім громадян, які приїжджали з готівкою за вказаними адресами. Втім, коли клієнти віддавали «працівникам» іноземну валюту для підрахунку, шахраї втікали через запасний вихід у приміщенні», – зазначають в поліції.

На даний час троє з шести фігурантів перебувають у слідчому ізоляторі, інші – під цілодобовим домашнім арештом. Їм повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, а також за ч. 5 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений організованою групою в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до тринадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, з 1 вересня набули чинності нові правила роботи обмінників.