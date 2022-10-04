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Видав себе за московського батюшку. Суд покарав студента, який вициганив гроші у фермера

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Видав себе за московського батюшку. Суд покарав студента, який вициганив гроші у фермера
Шахрай «спустив» майже 15 тис. грн на власні забаганки
фото: Суспільне

Хлопець отримав покарання у вигляді громадських робіт

Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області визнав винним у шахрайстві студента і призначив йому покарання у вигляді 60 годин громадських робіт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 22 вересня.

Обвинувачений був прихожанином Свято-Миколаївської парафії  Дніпродзержинської єпархії УПЦ МП і добре знав про дружні та довірливі між настоятелем і фермером, який також відвідував храм. Наприкінці січня 2022 року хлопець вирішив реалізувати шахрайську схему. Для цього придбав нову сім-картку і через додаток Telegram почав видавати себе за священника. Обвинувачений від імені батюшки звернувся до підприємця з проханням надати у тимчасовий борг 5 тис. грн. Шахрай переконував потерпілого: за ці гроші проведуть поточний ремонт Свято-Миколаївської парафії. Наступного дня фермер перерахував на картку зловмиснику 4,7 тис. грн.

Після отриманих коштів шахрай, видаючи себе за священника, знову попросив гроші у фермера на ремонт храму. Цього разу обманутий підприємець перерахував 10 тис. грн. Як з’ясувалося, шахрай «спустив» майже 15 тис. грн на власні забаганки.

У суді студент повністю визнав вину і щиро розкаявся. Пообіцяв повернути ошуканому підприємцю всю суму коштів. Під час розгляду справи за обвинуваченого заступилася сестра. Вона повідомила, що її брат є дитиною позбавленою батьківського піклування, з семи років виховувався в прийомній сім’ї. З 2021 року він проживав у гуртожитку навчального закладу. 

Крім цього, на пом’якшення покарання вплинула досудова доповідь філії держустанови «Центр пробації» у Дніпропетровській області. Згідно з нею, обвинувачений може виправитися, будучи на волі. Цьому повинна посприяти його сестра, яка більше приділятиме увагу брату, цікавитиметься його особистим життям, успіхами та невдачами.

Як повідомляв «Главком», у Київській області затримали банду злодіїв, жертвами яких стали десятки людей зі всієї України. Злочинну групу шахраїв поліцейські викрили в Бучанському районі. 29-річний житель Вишневого разом із чотирма спільниками організували аферу із продажу деревини. 

На рахунку зловмисників налічується 80 випадків шахрайства. 

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Теги: церква гроші шахрайство вирок

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