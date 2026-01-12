Головна Країна Кримінал
Шуфрич може вийти із СІЗО вже сьогодні. Адвокат пояснив, що завадило це зробити минулого тижня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За словами захисту, заставу за Шуфрича буде внесено 12-13 січня
фото: «РБК-Україна»

Санкції РНБО заважають швидко вийти із СІЗО на волю. Адвокат нардепа розповів ексклюзивні подробиці

Адвокат нардепа Нестора Шуфрича Віктор Карпенко повідомив, що ці вихідні його клієнт  ще провів у столичному СІЗО попри те, що суду схвалив можливість внесення застави у розмірі 33,2 млн грн. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Очевидне неймовірне. Як Шуфрича випустили з СІЗО зі звинуваченнями у державній зраді?».

За словами захисника обвинуваченого нардепа у держзраді, орієнтовно 12-13 січня буде внесено повну заставу за Нестора Шуфрича. Наразі є певні процедурні складнощі, оскільки обвинувачений перебуває під санкціями і не може використати власні заощадження.

19 січня 2025 року президент своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування десятирічних санкцій щодо нардепа Нестора Шуфрича. У квітні обранець направив позов до Верховного суду про скасування цих санкцій. Станом на початок грудня, розгляд справи триває.

Нагадаємо, що Нестор Шуфрич за мірками офіційної декларації (востаннє обранець засвітив свої статки за 2020 рік) вважався доларовим мільйонером. Лише готівкою політик зберігав $2,45 млн, 2 млн євро і 5,8 млн грн.

Як відомо, у вересні 2023 року правоохоронці оголосили підозру Нестору Шуфричу у державній зраді. За даними СБУ, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Володимира Сівковича.Останній втік до Москви ще у 2014 році, де створив потужну «кротоферму» для підривної діяльності проти України.

«Одним із основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. Він систематично поширював наративи Кремля про те, що українська держава нібито штучне утворення, що в України та Росії єдина історія і що українці та росіяни – нібито «один народ». Таким чином Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві», – йшлося у повідомленні спецслужби.

Тоді ж під час обшуків у нардепа силовики знайшли колекції радянських нагород та кітелі збройних сил Росії.

У лютому 2024 року правоохоронці «нагородили» Шуфрича новою підозрою за фінансування Росгвардії у Криму. Лише за три місяці 2016 року підконтрольна нардепу компанія заплатила воєнізованій охороні окупантів пів мільйона російських рублів. Гроші пішли за охорону недобудованого профілакторію площею понад 4,5 тис. кв у селищі Сімеїз, який межує з дачею Медведчука.

Після цього підозру за аналогічними подіями у Криму одержав й експомічник Шуфрича В’ячеслав Черепня. Він близько року перебував у СІЗО, а потім у лютому 2025 року суд переглянув міру запобіжного заходу і призначив домашній арешт.

15 вересня 2023 року одіозний політик заїхав до слідчого ізолятора СБУ, де й залишається донині.

Як повідомляв «Главком», 6 січня 2026 року Київський апеляційний суд ухвалив рішення змінити запобіжний захід народному депутату Нестору Шуфричу, додавши можливість внесення застави. Зокрема, прийнято рішення щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внести заставу 33,2 млн грн.

Нестор Шуфрич СІЗО РНБО санкції

