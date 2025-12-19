Нардеп показав СІЗО, де сидить Коломойський (фото)

Гончаренко про Коломойського: Сидить він в СІЗО СБУ в 13 камері

Нардеп Олексій Гончаренко відвідав СІЗО СБУ, де сидить бізнесмен Ігор Коломойський. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис нардепа у Telegram.

«Сьогодні відвідав СІЗО, де сидить Коломойський. Подивився, в яких умовах він знаходиться. Сидить він в СІЗО СБУ в 13 камері. Не знаю, чи це спеціально, але досить іронічно», – написав Гончаренко.

За даними нардепа, наразі у цьому СІЗО знаходиться 14 людей. Гончаренко стверджує, що один з них Нестор Шуфрич, підозрюваний у державній зраді, але він з Коломойським сидить в різних камерах.

Нагадаємо, у вересні 2023 року повідомлялося, що Ігор Коломойський утримувався у невеличкій камері ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України в доволі скромних умовах. Працівники ізолятора переглядали усю особисту кореспонденцію затриманого.

Як повідомляли правоохоронці, Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн. За даними слідства СБУ, ці понад 5,8 млрд грн, що зрештою були виведені за кордон, відмивалися через рахунки, зокрема, «Обʼєднаної єврейської общини України», ФК «Дніпро», ПАТ «НПК-Галичина» та ще однієї компанії ТОВ «Протон-21», що належить й досі контролюється Геннадієм Боголюбовим.

До слова, 27 листопада Приватбанк повідомив, що примусово стягне зі своїх колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова понад $3 млрд за рішенням Високого суду Англії, який визнав їх винними у масштабному шахрайстві проти банку. Банк наголосив, що рішення може виконуватися не лише у Великій Британії, а й в інших юрисдикціях, зокрема в Україні, де у відповідачів є активи. Пресслужба пообіцяла вживати «всіх необхідних заходів», в тому числі «через механізми транскордонного стягнення».

Зауважимо, що апеляційний суд не задовольнив скаргу сторони захисту бізнесмена Ігоря Коломойського. Адвокат підтвердив, що Коломойський залишиться під вартою, і зазначив, що рішення ухвалене «поза межами строку дії ухвали».