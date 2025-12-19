Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Нардеп показав СІЗО, де сидить Коломойський (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Нардеп показав СІЗО, де сидить Коломойський (фото)
Гончаренко наголосив, що в цьому СІЗО знаходиться 14 людей
фото: Олексій Гончаренко/Telegram

Гончаренко про Коломойського: Сидить він в СІЗО СБУ в 13 камері

Нардеп Олексій Гончаренко відвідав СІЗО СБУ, де сидить бізнесмен Ігор Коломойський. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис нардепа у Telegram.

«Сьогодні відвідав СІЗО, де сидить Коломойський. Подивився, в яких умовах він знаходиться. Сидить він в СІЗО СБУ в 13 камері. Не знаю, чи це спеціально, але досить іронічно», – написав Гончаренко.

Нардеп показав СІЗО, де сидить Коломойський (фото) фото 1

За даними нардепа, наразі у цьому СІЗО знаходиться 14 людей. Гончаренко стверджує, що один з них Нестор Шуфрич, підозрюваний у державній зраді, але він з Коломойським сидить в різних камерах.

Нагадаємо, у вересні 2023 року повідомлялося, що Ігор Коломойський утримувався у невеличкій камері ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України в доволі скромних умовах. Працівники ізолятора переглядали усю особисту кореспонденцію затриманого.

Як повідомляли правоохоронці, Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн. За даними слідства СБУ, ці понад 5,8 млрд грн, що зрештою були виведені за кордон, відмивалися через рахунки, зокрема, «Обʼєднаної єврейської общини України», ФК «Дніпро»,  ПАТ «НПК-Галичина» та ще однієї компанії ТОВ «Протон-21», що належить й досі контролюється Геннадієм Боголюбовим.

До слова, 27 листопада Приватбанк повідомив, що примусово стягне зі своїх колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова понад $3 млрд за рішенням Високого суду Англії, який визнав їх винними у масштабному шахрайстві проти банку. Банк наголосив, що рішення може виконуватися не лише у Великій Британії, а й в інших юрисдикціях, зокрема в Україні, де у відповідачів є активи. Пресслужба пообіцяла вживати «всіх необхідних заходів», в тому числі «через механізми транскордонного стягнення».

Зауважимо, що апеляційний суд не задовольнив скаргу сторони захисту бізнесмена Ігоря Коломойського. Адвокат підтвердив, що Коломойський залишиться під вартою, і зазначив, що рішення ухвалене «поза межами строку дії ухвали».

Читайте також:

Теги: Олексій Гончаренко Ігор Коломойський СІЗО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очікувана вартість робіт – понад мільярд гривень
Будівництво СІЗО під Борисполем: у кошторисі виявлено 9 млн грн переплати. Розслідування
10 грудня, 17:55
Коломойський стверджує, що нападників було затримано
Коломойський заявив про замах на Міндіча
10 грудня, 17:23
Коломойський знову запрошує відвідати судові засідання
Коломойський знову кличе журналістів до суду
9 грудня, 09:55
Суд продовжив запобіжний захід Коломойському до лютого наступного року
Суд продовжив запобіжний захід Коломойському до лютого наступного року
5 грудня, 13:08
Коломойський оскаржив в апеляційному порядку рішення високого суду Лондона
Коломойський оскаржив в апеляційному порядку рішення високого суду Лондона, – адвокат
2 грудня, 12:25
Понад два роки Нестор Шуфрич перебуває під вартою
Шуфрич з-за грат розробив план зупинки указів президента про позбавлення громадянства
1 грудня, 10:51
Подарунки від Гончаренка, чайники вчителям і портфелі дітям. Турбота про освіту чи політичний піар?
Подарунки від Гончаренка, чайники вчителям і портфелі дітям. Турбота про освіту чи політичний піар? Партійна каса
27 листопада, 12:55
Олексій Гончаренко прокоментував свої розбіжності з фракцією, зокрема щодо мирного плану та питання мобілізації
«Я не готовий коливатися з лінією партії». Гончаренко розповів про свій особливий статус в «Європейській солідарності»
26 листопада, 15:38
Олексій Гончаренко пішов проти течії, розхваливши американський «мирний план». Фракція «ЄС» відхрестилася від цієї «особистої думки»
Олексій Гончаренко: Я не відчуваю ревнощів з боку Порошенка інтерв'ю
26 листопада, 10:30

Суспільство

Злочини Росії найбільш задокументовані за всю історію світових воєн – Решетилова
Злочини Росії найбільш задокументовані за всю історію світових воєн – Решетилова
Нардеп показав СІЗО, де сидить Коломойський (фото)
Нардеп показав СІЗО, де сидить Коломойський (фото)
«Шматок мила здавався морозивом». Журналіст Дмитро Хилюк розповів про жахи російського полону
«Шматок мила здавався морозивом». Журналіст Дмитро Хилюк розповів про жахи російського полону
Синоптикиня повідомила, коли в Україні вдарить мороз до -12°С
Синоптикиня повідомила, коли в Україні вдарить мороз до -12°С
Захищав Україну разом із п'ятьма братами. Згадаймо Олександра Шнайдера
Захищав Україну разом із п'ятьма братами. Згадаймо Олександра Шнайдера
День адвокатури: скільки фахівців налічується в Україні
День адвокатури: скільки фахівців налічується в Україні

Новини

В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Сьогодні, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Вчора, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua