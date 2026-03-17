Заступники двох обласних голів СБУ отримали підозри

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Заступники двох обласних голів СБУ отримали підозри
Заступникам керівників СБУ в Київській та Рівненській областях, а також посереднику загрожує до 12 років ув’язнення
фото: Офіс генпрокурора

За даними слідства, фігуранти вимагали в керівника компанії-монополіста у сфері бурштинового бізнесу понад $600 тис.

Заступники керівників СБУ в Київській та Рівненській областях отримали підозри у корупції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального прокурора Руслана Кравченка.

За даними слідства, через посередника фігуранти вимагали в керівника компанії-монополіста у сфері бурштинового бізнесу понад $600 тис. за закриття кримінального провадження щодо його бізнесу.

За словами Кравченка, 6 березня в Києві затриманим передали першу частину суми у $50 тис. як «підтвердження серйозності намірів». Після цього бізнесменам надали «дорожню карту» з розв'язання їхніх проблем у кримінальному провадженні. Вже 16 березня в одному з ресторанів Київщини передали другу частину коштів – $250 тис.

Крім того, як стверджує генпрокурор, заступник керівника СБУ у Рівненській області вимагав у директора компанії $22 тис. за забезпечення безперешкодного видобутку бурштину. «Тариф» на безкарність у цій історії не спрацював. Усіх трьох учасників затримано, а грошові кошти вилучено», – додав генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Трьом причетним повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України). Посереднику також інкримінували співучасть в одержанні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27 КК України). Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Головне управління внутрішньої безпеки СБУ затримало посередника та двох заступників начальників обласних управлінь СБУ. За даними слідства, вони намагалися налагодити протиправну схему в Рівненській області.

До слова, президент Володимир Зеленський доручив очистити СБУ від тих, «чий інтерес – не Україна». Глава держави заявив про перші затримання.

Заступники двох обласних голів СБУ отримали підозри
Заступники двох обласних голів СБУ отримали підозри
НАЗК розпочало повну перевірку декларації Галущенка
НАЗК розпочало повну перевірку декларації Галущенка
На Миколаївщині староста села застрелив свою помічницю
На Миколаївщині староста села застрелив свою помічницю
Буковина: кандидат на посаду судді Антикорупційного суду отримав підозру в хабарництві
Буковина: кандидат на посаду судді Антикорупційного суду отримав підозру в хабарництві
СБУ викрила на корупції двох високопосадовців обласних управлінь
СБУ викрила на корупції двох високопосадовців обласних управлінь
БЕБ викрило підпільну фабрику сигарет на Черкащині
БЕБ викрило підпільну фабрику сигарет на Черкащині

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
