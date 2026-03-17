Заступники двох обласних голів СБУ отримали підозри

Заступникам керівників СБУ в Київській та Рівненській областях, а також посереднику загрожує до 12 років ув’язнення

За даними слідства, фігуранти вимагали в керівника компанії-монополіста у сфері бурштинового бізнесу понад $600 тис.

Заступники керівників СБУ в Київській та Рівненській областях отримали підозри у корупції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального прокурора Руслана Кравченка.

За даними слідства, через посередника фігуранти вимагали в керівника компанії-монополіста у сфері бурштинового бізнесу понад $600 тис. за закриття кримінального провадження щодо його бізнесу.

За словами Кравченка, 6 березня в Києві затриманим передали першу частину суми у $50 тис. як «підтвердження серйозності намірів». Після цього бізнесменам надали «дорожню карту» з розв'язання їхніх проблем у кримінальному провадженні. Вже 16 березня в одному з ресторанів Київщини передали другу частину коштів – $250 тис.

Крім того, як стверджує генпрокурор, заступник керівника СБУ у Рівненській області вимагав у директора компанії $22 тис. за забезпечення безперешкодного видобутку бурштину. «Тариф» на безкарність у цій історії не спрацював. Усіх трьох учасників затримано, а грошові кошти вилучено», – додав генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Трьом причетним повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України). Посереднику також інкримінували співучасть в одержанні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27 КК України). Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Головне управління внутрішньої безпеки СБУ затримало посередника та двох заступників начальників обласних управлінь СБУ. За даними слідства, вони намагалися налагодити протиправну схему в Рівненській області.

До слова, президент Володимир Зеленський доручив очистити СБУ від тих, «чий інтерес – не Україна». Глава держави заявив про перші затримання.