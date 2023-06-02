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Скандал із Трубіциним. Стало відомо, хто посприяв виїзду депутата за кордон

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скандал із Трубіциним. Стало відомо, хто посприяв виїзду депутата за кордон
Владислав Трубіцин, голова комісії Київської міськради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою
фото з відкритих джерел

25 травня Трубіцин мав повернутись до України

Депутат Київської міськради Владислав Трубіцин, якого обвинувачують в отриманні 1,39 млн грн хабаря, виїхав за кордон завдяки сприянню Сил спеціальних (ССО) операцій Збройних сил України. Про це ЗСУ повідомили у коментарі журналістам «Схем».

У ССО розповіли, що в січні 2023 року просили начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова сприяти виїзду Трубіцина та ще чотирьох осіб як волонтерів благодійного фонду «Рідна Оболонь» для забезпечення ССО «спеціальним обладнанням».

«Характер завдання не може бути розкритий, оскільки містить дані, що становлять службову таємницю», – зазначив речник ССО Олександр Кіндратенко.

Саме лист за підписом ГУР допоміг Трубіцину виїхати у травні в напрямку Польщі. Відтоді він не з’являється на судові засідання та не виходить на зв’язок.

У ЗСУ додали, що «вкрай негативно» ставляться до того, що Трубіцин «скористався таким приводом під час війни у своїх особистих цілях і не повернувся в Україну задля виконання процесуальних обовʼязків у суді».

За даними «Схем», у листі до Буданова командувач ССО ЗСУ Віктор Хоренко вказував період виїзду «волонтерів» з 28 січня до 25 травня 2023 року. Речник ССО Кіндратенко пояснив журналістам, що зробили такий тривалий період, бо кожен із п'яти волонтерів виїжджав у різний час, а документ підготували загальний для всіх.

На питання про те, чому ССО цього разу не звернулися до Держприкордонслужби напряму самостійно, а залучали ГУР, прессекретар відповів таке: «Тому що процедурно співпраця ГУР і ДПСУ швидше і краще налагоджена, ніж ССО. Тобто ми звернулися до ГУР, бо процедурно це в них набагато швидше та простіше».

Раніше розвідка підтвердила, що відомство надавало Трубіцину лист про сприяння щодо виїзду з країни, при цьому стверджують, що зробили це на прохання іншої структури, відмовившись її назвати.

Нагадаємо, за версією обвинувачення, депутат Київради Владислав Трубіцин у змові з наближеними особами та посадовцями комунальних підприємств організували корупційну схему, в рамках якої одержували від підприємців неправомірну вигоду за розміщення МАФів. Попри те, що право на розміщення таких точок надавалося за результатами відкритих торгів, їх потенційних учасників інформували, що перемогу можуть отримати лише наперед визначені компанії, за винагороду.

У справі обвинувачують депутата Київради Владислава Трубіцина, ексдиректора КП «Міський магазин» Амана Моламова, його заступника Олексія Непряхіна, заступника директора КП «Київська спадщина» Дмитра Ковальчука, а також двох помічників Трубіцина Іллю Ліфа і Артема Білинського.

Як повідомлялось раніше, під час затримання НАБУ у лютому 2022 року Трубіцину вдалось утекти від детективів на автівці. Пізніше депутат потрапив до СІЗО, звідки вийшов під заставу 14,88 мільйонів гривень. За інформацією Центру протидії корупції (ЦПК), попри заяви керівництва «Слуги народу», Трубіцин досі не виключений з фракції партії у Київраді. Також, журналіст Юрій Бутусов оприлюднив документи, згідно яких у 2010 році Владислав Трубіцин вже був судимий за спробу вчинення афери – він підробив посвідчення інспектора енергонагляду і з'явився з фіктивними перевірками на два ринки в Харківській області.

Теги: ЗСУ хабар Київрада

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