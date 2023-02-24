На Троєщині маршрутка влетіла в легковик (відео)
Ранкова ДТП у Деснянському районі столиці
Сьогодні вранці, 24 лютого, у Києві сталася ДТП за участю маршрутки та легковика. Аварія сталася на проспекті Червоної калини, що на Троєщині. Про це повідомляють місцеві пабліки.
Як зазначають свідки дорожньо-транспортної пригоди, водій легковика вирішив здійснити маневр з порушенням Правил дорожнього руху і рухатися у зворотному напрямку.
«Легковик розвертався через дві суцільні смуги і в нього в'їхав автобус. Від сильного удару водія легковика відкинуло на пасажирське сидіння, у нього защеміло ноги, йому намагаються допомогти», – йдеться у повідомленні.
Також повідомляється про зупинку тролейбусних маршрутів, які курсують проспектом Червоної калини.
Нагадаємо, у Голосіївському районі в ДТП загинув мотоцикліст.
До слова, стало відомо, що водій автівки-двійника порушував ПДР, а власниця справжнього авто отримувала штрафи
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