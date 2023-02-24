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На Троєщині маршрутка влетіла в легковик (відео)

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
На Троєщині маршрутка влетіла в легковик (відео)
ДТП на Троєщині
фото: соцмережі

Ранкова ДТП у Деснянському районі столиці

Сьогодні вранці, 24 лютого, у Києві сталася ДТП за участю маршрутки та легковика. Аварія сталася на проспекті Червоної калини, що на Троєщині. Про це повідомляють місцеві пабліки.

На Троєщині маршрутка влетіла в легковик (відео) фото 1

Як зазначають свідки дорожньо-транспортної пригоди, водій легковика вирішив здійснити маневр з порушенням Правил дорожнього руху і рухатися у зворотному напрямку.

«Легковик розвертався через дві суцільні смуги і в нього в'їхав автобус. Від сильного удару водія легковика відкинуло на пасажирське сидіння, у нього защеміло ноги, йому намагаються допомогти», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється про зупинку тролейбусних маршрутів, які курсують проспектом Червоної калини.

Нагадаємо, у Голосіївському районі в ДТП загинув мотоцикліст.

До слова, стало відомо, що водій автівки-двійника порушував ПДР, а власниця справжнього авто отримувала штрафи

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Теги: ДТП Троєщина автомобіль

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