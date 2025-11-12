Головна Країна Кримінал
На Львівщині неповнолітній побив жінку в трамваї. Поліція почала розслідування

Неповнолітній вдарив пасажирку кілька разів кулаком в обличчя, після чого вона впала
фото: Facebook/Віка Воловенко

У поліції повідомили, що інцидент відбувся у львівському трамваї № 8

8 листопада у Львівській області в трамваї підліток побив жінку. Постраждала львів’янка одразу звернулася до поліції із заявою. Згодом деталі справи повідомила пресслужба поліції Львівської області, пише «Главком».

У поліції повідомили, що інцидент відбувся у львівському трамваї № 8, ввечері близько 21:25. Між пасажирами, підлітками та дорослими раптово виник конфлікт, після чого один неповнолітній вдарив жінку кілька разів кулаком в обличчя та втік. Правоохоронці зауважили, що натрапили на відео цього інциденту в мережі, тоді й розпочалося кримінальне розслідування.

Подробицями того вечора в соцмережах поділилася і сама постраждала. Вона розповіла, що саме сталося, а також опублікувала відео, на якому вона зазнимкувала підлітків, один із яких на неї напав. У той вечір дівчина їхала трамваєм додому як зазвичай. «У трамваї розвалилась компанія неповнолітніх, які почали поводитися неадекватно – матюкатись, кричати й розкурювати електронку. Їм неодноразово пасажири робили зауваження, у тому числі й ми з подругою. Це їх дуже забавляло і вони ще голосніше ржали, пащекуючи на зауваження», – розповіла дівчина.

За її словами, підлітки реагували на зауваження інших агресивно. В одного з пасажирів, який намагався їх заспокоїти, вони спробували забрати телефон через те, що він почав їх знімати. Постраждала не змовчала та разом із подругою звернули увагу на себе. «Слово за слово, я, захищаючи подругу стаю між нею і, як виявилось, самим «борзим» і отримую прицільно кулаком в око. Чесно, я не одразу зрозуміла, що відбулось. А потім ще раз. І ще раз. В одне й те ж місце. На третій раз я вже не встояла і впала», – додала постраждала.

Після цього, попри прохання не відчиняти двері водій зупинив трамвай і підлітки вибігли з транспорту на зупинці.

У поліції Львівської області за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. На кривдників дівчини очікує «штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року». Також повідомляється про проведення досудового розслідування та призначення судової-медичної експертизи.

Раніше «Главком» розповідав про те, як підлітки побили неповнолітнього через жарт зі страйкбольною гранатою. У Києві правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом побиття підлітка в Подільському районі столиці. Хлопець із численними травмами перебуває в лікарні.

