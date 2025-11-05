За ексвоєнкома Одещини Борисова внесено 20 млн грн застави

Заставу внесло ТОВ «Евагрейн»

За скандального ексначальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова внесли заставу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Українську правду».

За даними ДБР, заставу в розмірі, визначеному судом, – 20 136 200 грн було внесено 4 листопада. Її внесло ТОВ «Евагрейн».

Загалом же у трьох із чотирьох кримінальних проваджень за Борисова вже було внесено понад 100 млн застави (раніше – 36 364 000 та 44 420 760 грн).

Раніше Приморський райсуд Одеси призначив ексвоєнкому Одеської області Євгену Борисову заставу у 20 млн у справі про самовільне залишення частини. Адвокати Борисова пообіцяли оскаржувати рішення суду.

Нагадаємо, червні 2023 року начальник Одеського обласного територіального центру комплектування Євген Борисов був звільнений із займаної посади після оприлюднення інформації про те, що його родина під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомість та автівки на мільйони доларів. 22 липня 2023 року колишньому одеському військкому оголосили підозру в незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби.

Також повідомлялося, що підозрюваний у легалізації майна злочинним шляхом, ексначальник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євген Борисов намагався оформити собі групу інвалідності.