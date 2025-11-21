В Одесі в одному з ТЦК стався вибух: загинула людина

Попередньо встановлено, що одна людина загинула, ще одна – поранена

В одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) в Одесі стався вибух. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Одеської області.

«Поліція працює на місці вибуху в одному з РТЦК та СП в м. Одесі. Попередньо встановлено, що одна людина загинула, ще одна – поранена», – йдеться у повідомленні.

До слова, працівники ДБР з’ясовують усі обставини інциденту, що стався 27 жовтня в Одесі між правоохоронцем і працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Раніше Одеський обласний територіальний центр комплектації та соціальної підтримки повідомив про збройний напад на військовослужбовця – співробітника ТЦК вдарили ножем.

Повідомляється, що 12 червня в Одесі група представників ТЦК та СП і Національної поліції зупинила громадянина для перевірки військово-облікових документів. На вимогу надати документи громадянин відповів агресією й відмовився та вчинив спробу втекти. Під час втечі громадянин застосував холодну зброю, завдавши ножового поранення військовослужбовцю ТЦК та СП.