Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В Одесі в одному з ТЦК стався вибух: загинула людина

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
В Одесі в одному з ТЦК стався вибух: загинула людина
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Попередньо встановлено, що одна людина загинула, ще одна – поранена

В одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) в Одесі стався вибух. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Одеської області.

«Поліція працює на місці вибуху в одному з РТЦК та СП в м. Одесі. Попередньо встановлено, що одна людина загинула, ще одна – поранена», – йдеться у повідомленні.

До слова, працівники ДБР з’ясовують усі обставини інциденту, що стався 27 жовтня в Одесі між правоохоронцем і працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Раніше Одеський обласний територіальний центр комплектації та соціальної підтримки повідомив про збройний напад на військовослужбовця – співробітника ТЦК вдарили ножем.

Повідомляється, що 12 червня в Одесі група представників ТЦК та СП і Національної поліції зупинила громадянина для перевірки військово-облікових документів. На вимогу надати документи громадянин відповів агресією й відмовився та вчинив спробу втекти. Під час втечі громадянин застосував холодну зброю, завдавши ножового поранення військовослужбовцю ТЦК та СП.

Читайте також:

Теги: Одеса вибух ТЦК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жителів регіону просять зберігати спокій і довіряти тільки перевіреним джерелам інформації
На Білоцерківщини лунатимуть вибухи: влада звернулась до жителів регіону
Вчора, 09:13
Супермаркет Сільпо після російської атаки по Харкову
Удар по Харкову, США ведуть переговори з РФ: головне за ніч
19 листопада, 05:46
Зуївська ТЕС знаходилася під атакою БпЛА
В окупованому Зугресі безпілотники атакували ТЕС
18 листопада, 01:44
У соціальних мережах публікують наслідки атаки
Вибухи у Росії: пожежі на об'єктах енергетики у Таганрозі, Воронежі та Казані
9 листопада, 11:03
У Воронежі пролунали вибухи: у місті перебої зі світлом
У Воронежі пролунали вибухи: у місті перебої зі світлом
9 листопада, 05:26
Євген Борисов фігурує у чотирьох кримінальних провадженнях
За ексвоєнкома Одещини Борисова внесено 20 млн грн застави
5 листопада, 15:36
У російському місті Орел було чути серію вибухів
У російському Орлі пролунали вибухи: під ударом ТЕЦ
5 листопада, 01:37
Безпілотники уразили Туапсинський морський нафтовий термінал «Роснафти»
Безпілотники атакували Краснодарський край: є влучання у морський нафтовий термінал
2 листопада, 01:41
Чоловік, який постраждав під час вибуху у Луганську
Російські спецслужби почали теракти на окупованих територіях, щоб звинуватити Україну
24 жовтня, 01:00

Новини

Російські дрони пошкодили пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією
Російські дрони пошкодили пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією
Вибух у Пересипському ТЦК Одеси: з'явилися нові подробиці
Вибух у Пересипському ТЦК Одеси: з'явилися нові подробиці
В Одесі в одному з ТЦК стався вибух: загинула людина
В Одесі в одному з ТЦК стався вибух: загинула людина
Атака на Одесу: рятувальники показали наслідки
Атака на Одесу: рятувальники показали наслідки
Росіяни атакували Одесу: є постраждалі
Росіяни атакували Одесу: є постраждалі
В Одесі невідомі понівечили унікальний музей просто неба (фото)
В Одесі невідомі понівечили унікальний музей просто неба (фото)

Новини

Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Сьогодні, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Сьогодні, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Вчора, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua