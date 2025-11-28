На Кіровоградщині затримано трьох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві військового: деталі справи

Затриманим чоловікам загрожує довічне ув’язнення через вбивство військового

У Кіровоградській області поліція затримала трьох чоловіків та повідомила їм про підозру у вбивстві військового. Про деталі справи розповіли в поліції Кіровоградської області, передає «Главком».

У заяві повідомляється, що нещодавно до правоохоронних органів надійшла інформація про те, що в одному з населених пунктів Кіровоградської області виявлено тіло чоловіка. З’ясувалося, що між затриманими чоловіками та військовим винник конфлікт, у результаті якого останньому було завдано тяжких травм. «Під час суперечки один із нападників схопив металеву арматуру та завдав кілька ударів по голові потерпілому. Від отриманих ударів військовослужбовець упав на землю, однак нападники продовжили бити його ногами. Від отриманих травм чоловік помер на місці», – розповіли в поліції.

Причетними до цього інциденту виявилися місцеві жителі 19-ти, 30-ти та 36-років. Їх було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. «Слідчі повідомили чоловікам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене групою осіб)», – розповів начальник поліції області Андрій Дуброва.

Нині підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

