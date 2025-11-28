Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Кіровоградщині затримано трьох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві військового: деталі справи

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
На Кіровоградщині затримано трьох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві військового: деталі справи
Троє чоловіків побили військового металевою арматурою, внаслідок чого він помер
ілюстартивне фото з відкритих джерел

Затриманим чоловікам загрожує довічне ув’язнення через вбивство військового

У Кіровоградській області поліція затримала трьох чоловіків та повідомила їм про підозру у вбивстві військового. Про деталі справи розповіли в поліції Кіровоградської області, передає «Главком».

У заяві повідомляється, що нещодавно до правоохоронних органів надійшла інформація про те, що в одному з населених пунктів Кіровоградської області виявлено тіло чоловіка. З’ясувалося, що між затриманими чоловіками та військовим винник конфлікт, у результаті якого останньому було завдано тяжких травм. «Під час суперечки один із нападників схопив металеву арматуру та завдав кілька ударів по голові потерпілому. Від отриманих ударів військовослужбовець упав на землю, однак нападники продовжили бити його ногами. Від отриманих травм чоловік помер на місці», – розповіли в поліції.

Причетними до цього інциденту виявилися місцеві жителі 19-ти, 30-ти та 36-років. Їх було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. «Слідчі повідомили чоловікам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене групою осіб)», – розповів начальник поліції області Андрій Дуброва.

Нині підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Раніше «Главком» писав про те, що на Прикарпатті поліція затримала посадовця ТЦК, який побив військовозобов’язаного під час медогляду. У поліції розповіли, що інцидент відбувся, коли постраждалий та інші військовозобов’язані мали пройти ВЛК у лікарні. Коли чоловік відмовився від проходження флюорографії, підполковник побив його. Повідомляється, що він наніс чоловіку щонайменше п’ять ударів у пах.

Повідомлялося, що на Кіровоградщині чоловік застрелив військового заради грошей. Оперативники карного розшуку Кіровоградщини й Черкащини затримали підозрюваного в жорстокому вбивстві військовослужбовця. 

За його словами, до поліції звернулася мати військового, який поїхав купувати старий ВАЗ і безслідно зник. Через деякий час його тіло знайшли в лісі на межі Кіровоградської й Черкаської областей із вогнепальним пораненням.

Читайте також:

Теги: Кіровоградщина поліція вбивство військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Неповнолітній вдарив пасажирку кілька разів кулаком в обличчя, після чого вона впала
На Львівщині неповнолітній побив жінку в трамваї. Поліція почала розслідування
12 листопада, 10:20
28 груп, що переправляли українських чоловіків за кордон, прикордонники викрили в жовтні
Держприкордонслужба пояснила, чому чоловіки зараз рідше тікають за кордон
20 листопада, 10:24
Затримано заступника начальника ТЦК, який жорстоко побив військовозобов'язаного
На Прикарпатті поліція затримала посадовця ТЦК, який побив військовозобов'язаного під час медогляду
Вчора, 16:25
До уваги окупантів затриманий потрапив, коли шукав «швидкі заробітки» після звільнення зі збройних сил у себе на батьківщині
Затримано іноземця, який на замовлення ФСБ підпалював авто українських військових на Київщині
4 листопада, 15:08
Відповідно до умов договору постачальник мав забезпечити прозорість формування ціни та інформувати споживача про зміни тарифів на ринку
Керівник приватної фірми підозрюється у виведенні 47 млн грн з бюджету Києва
5 листопада, 16:04
Начальник відділення Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції Києва Юрій Рибянський не вийшов на службу та не виходив на зв’язок
Затримано столичного правоохоронця, який зник разом з арештованими грошима
6 листопада, 12:49
День десантно-штурмових військ Збройних сил України вшановує героїзм, мужність і відданість воїнів-десантників
День десантно-штурмових військ: затверджено нову дату святкування
6 листопада, 20:54
Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі
Ножове поранення відвідувача розважального клубу в Києві: поліція затримала іноземця
10 листопада, 13:31
У Кременчуці під час роботи атракціону «Лавка» випали дві дівчини
У Кременчуці з атракціону під час руху випали двоє підлітків
Вчора, 09:47

Кримінал

На Кіровоградщині затримано трьох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві військового: деталі справи
На Кіровоградщині затримано трьох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві військового: деталі справи
Депутатка та її діти отримали 15 років вʼязниці за роботу на ФСБ
Депутатка та її діти отримали 15 років вʼязниці за роботу на ФСБ
Екснардеп Корнацький отримав вирок за отримання незаконної компенсації за житло
Екснардеп Корнацький отримав вирок за отримання незаконної компенсації за житло
ЗМІ повідомляють, що НАБУ готується оголосити підозру Єрмаку
ЗМІ повідомляють, що НАБУ готується оголосити підозру Єрмаку
СБУ викрила агентурну мережу РФ, що готувала теракти руками підлітків
СБУ викрила агентурну мережу РФ, що готувала теракти руками підлітків
Убивство школярки Діани Хріненко у 2018 році: суд підтвердив довічне для вбивці
Убивство школярки Діани Хріненко у 2018 році: суд підтвердив довічне для вбивці

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
Сьогодні, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
Сьогодні, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
Вчора, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Вчора, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua