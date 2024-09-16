Справа Дубінського: оприлюднені результати розслідування

Слідство встановило, що у 2016 році генштаб збройних сил РФ створив злочинну організацію, до якої ввійшли двоє народних депутатів України та колишній працівник Генпрокуратури

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування щодо народного депутата України Олександра Дубінського та його спільників, які вчинили держзраду у складі злочинної організації. Про це повідомили ДБР та Офіс генерального прокурора.

Судячи з обставин справи, йдеться про Олександра Дубінського (позивний «Буратіно»), екснардепа Андрія Деркача, його колишнього помічника Ігоря Колеснікова (позивний «Ветеран», за матеріалами СБУ вже засуджений і відбуває покарання за державну зраду) та експрокурора Костянтина Кулика (позивний «Птичка»).

«За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування стосовно пʼяти учасників злочинної організації – народного депутата України, народного депутата України III-IX скликань, експрокурора та двох керівників головного управління генштабу ЗС РФ», – сказано в заяві Офісу генпрокурора.

Фігурантам інкриміновано створення злочинної організації та участь у ній, а також вчинення державної зради (ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 111 КК України).

Слідство встановило, що у 2016 році головне управління генштабу збройних сил РФ створило злочинну організацію, до якої згодом увійшли двоє народних депутатів України, колишній працівник Генпрокуратури та інші особи. Організація займалася розхитуванням суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитацією нашої держави на міжнародній арені та діяла у вигляді агентурної мережі до 2022 року. За таку діяльність учасники злочинної організації отримували гроші від генерального штабу РФ.

Зазначається, що Дубінський здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь держави-агресора. Зокрема, він поширював російські наративи, у тому числі про вище політичне керівництво України. Для їх розповсюдження брав участь у публічних заходах.

У листопаді 2019 року нардепи організували спільну пресконференцію, на якій поширювали інформацію про нібито міжнародну корупцію посадових осіб США. Таким чином вони намагалися погіршити відносини між Україною та її стратегічним партнером.

Також у червні 2020 року колишній прокурор провів спільну із екснардепом (Андрієм Деркачем, – ред.) пресконференцію, на якій вони публічно «обґрунтовували» фейки на користь Кремля, у тому числі про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США.

Напередодні повномасштабного вторгнення РФ Деркач та Кулик втекли за кордон та переховуються від правосуддя. Нині підозрюваним та їх захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів в порядку ст. 290 КПК України.

Як відомо, Дубінський зараз перебуває під вартою.

Нагадаємо, що раніше працівники ДБР та СБУ викрили новий факт сприяння народним депутатом Олександром Дубінським та його помічником у незаконному перетині кордону іншій особі.