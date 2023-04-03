Справа Луценка та Вербицького: суд виніс вирок учаснику викрадення

Прокуратура та сторона потерпілих просили для Медвідя сім років ув’язнення

Медвідя звільнили від покарання у зв’язку із закінченням строків давності

Суд визнав винним Олександра Медвідя у справі щодо викрадення активістів і учасників Революції гідності Юрія Вербицького та Ігоря Луценка та призначив йому п’ять років в’язниці, проте звільнив від покарання у зв’язку із закінченням строків давності. Про це повідомляє Watchers.Media.

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Прокуратура та сторона потерпілих просили для Медвідя сім років ув’язнення. Захисниця обвинуваченого натомість просила повністю виправдати його.

Олександру Медвідю інкримінували викрадення людини, вчинене організованою групою та таке, що спричинило тяжкі наслідки.

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Слідство встановило, що Ігоря Луценка та Юрія Вербицького група тітушок, серед яких був і Медвідь, викрала з Олександрівської лікарні вночі 21 січня 2014 року. Звідти їх вивезли до Бортницького лісництва, у гараж, в якому протестувальників катували. Надвечір того ж дня викрадених вивезли в різні лісосмуги неподалік Києва. Луценка вивезли до селища Проців, звідки він зміг дістатися до Києва. Вербицького ж серйозними травмами покинули посеред зимового лісу, внаслідок чого він загинув.

Раніше сьогодні суд відмовлявся приймати у прокуратури клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному в організації викрадення Вербицького і Луценка і вбивстві Вербицького. Про це повідомляла Закревська. Згодом клопотання прийняли. Це сталося після того, як дії суду набули розголосу, заявила адвокат.