Нідерланди виділяють новий пакет допомоги Україні на понад 100 млн євро

60 млн євро з виділених коштів спрямують на підтримку нідерландських компаній, які хочуть зробити свій внесок у відбудову України

12 млн євро призначені для підтримки нещодавно звільнених територій

Нідерланди виділяють 102 млн євро на третій пакет допомоги України у 2023 році. Про це повідомляє пресслужба нідерландського уряду.

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«Нідерланди виділяють 102 мільйони євро на третій пакет підтримки Україні у 2023 році. Міністр зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Лізе Шрайнемахер доповідає про це Палаті представників від імені кабінету», – йдеться у повідомленні.

60 млн євро з цих коштів спрямують на підтримку нідерландських компаній, які хочуть зробити свій внесок у відбудову України. Ці гроші призначені для страхування експортних кредитів для покриття платіжних ризиків інвестицій і операцій в країні.

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Ще 30 млн підуть на закупівлю газу та постачання комплектуючих для електромереж.

Решта 12 млн євро призначені для підтримки нещодавно звільнених територій.

Новий пакет підтримки базується на оцінці потреб української влади, Світового банку та Європейської комісії.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди передадуть Україні ДНК-тести для ідентифікації злочинів РФ проти українських дітей.