Соратник президента запевнив, що Зеленський не знав про оборудки Міндіча

Лещенко: «Реакція президента і по Коломойському, і по Міндічу фактично однакова»

Президент України Володимир Зеленський не знав про можливі оборудки бізнесмена Тимура Міндіча. Про це розповів заступник голови наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко в інтервʼю «Главкому».

Сергій Лещенко запевнив, що президент Володимир Зеленський не був обізнаний про можливі корупційні дії Міндіча. «Можете вірити мені чи ні, але це очевидно так. Я бачу, як працює державна машина зсередини і який рівень навантаження президент переносить особисто на собі. У нього не залишається вільного простору для того, щоб питати в колишніх партнерів, чим вони зайняті», – додав Лещенко.

Він навів паралель із ситуацією навколо Ігоря Коломойського, якого також вважали наближеним до президента. «Коломойський – так само людина, яка претендувала на статус друга президента чи його бізнес-партнера. Він думав, що це дозволить йому наживатися. Але Коломойський по факту перебуває під вартою вже два роки, попри всі можливі заголовки, якими нам отруювали мізки про те, що «Зеленський – маріонетка в руках Коломойського» та що «Коломойський управляє Україною», – підкреслив радник.

«Це була свідома маніпуляція опонентів для того, щоб в політичній боротьбі атакувати Зеленського. Так само буде і з Міндічем. Реакція президента і по Коломойському, і по Міндічу фактично однакова», – підсумував Лещенко.

Нагадаємо, що НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Згодом Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики – операції «Мідас» – оголосило про підозру семи особам. Серед них – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон), колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет), виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом» Дмитро Басов (Тенор), а також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко та Людмила Зоріна.

До слова, Вищий антикорупційний суд взяв під варту виконавчого директора з безпеки «Енергоатома» Дмитра Басова (Тенор) на 60 днів із можливістю застави 40 млн грн.

Державна прикордонна служба України провела власне службове розслідування, аби встановити обставини перетину кордону бізнесменом та фігурантом плівок НАБУ Тимуром Міндічем. За словами прикордонників, він легально покинув Україну.