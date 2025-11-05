Головна Країна Події в Україні
Коли та як представники ТЦК мають носити бодікамери: розʼяснення Міноборони

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Бодікамери мають бути розміщені на грудях військовослужбовців ТЦК
фото: mil.gov.ua/Міноборони

Представник ТЦК повинен вмикати відеореєстратор перед початком заходів оповіщення громадян

Перед початком заходів оповіщення уповноважений представник ТЦК має попередити громадян про фото- і відеофіксацію. Водночас бодікамера військового має бути розміщена на грудях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Олександра Федієнка.

Парламентар повідомив, що отримав розʼяснення від Міністерства оборони про те, як саме працівники ТЦК повинні носити засоби відеофіксації. Бодікамери мають бути розміщені на форменому одязі на грудях військовослужбовців або іншим способом, який забезпечує відеозйомку.

«Тобто, якщо ви бачите що представник ТЦК носить бодікамеру на штанях, в кишені, або не дай боже вимкненою, це порушення чинного нормативно-правового акту. Міністерство оборони України наказ 06.08.2024 № 532», – каже Федієнко.

Зазначається, що представник ТЦК повинен вмикати відеореєстратор перед початком заходів оповіщення громадян. Крім того, він має переконатися в точності встановлених на пристрої дати та часу.

Коли та як представники ТЦК мають носити бодікамери: розʼяснення Міноборони фото 1
Розʼяснення від Міністерства оборони про те, як саме працівники ТЦК повинні носити засоби відеофіксації
Розʼяснення від Міністерства оборони про те, як саме працівники ТЦК повинні носити засоби відеофіксації
фото: Facebook/Олександр Федієнко

«Включення портативного відеореєстратора уповноваженими представниками відбувається з моменту початку виконання ними службових обов’язків щодо здійснення заходів оповіщення громадян, перевірки їх військово-облікових документів, а відеозапис ведеться безперервно до завершення виконання заходів, крім випадків загрози попадання на відеореєстратор військових об’єктів або інформації з обмеженим доступом та випадків, пов’язаних з виникненням у уповноваженого представника особистого приватного становища (відвідування вбиральні, перерви для приймання їжі тощо)», – написав парламентар.

Нагадаємо, з 1 вересня стартувало обов’язкове використання представниками ТЦК та СП, які працюють в групах оповіщення, нагрудних бодікамер. Її мета – забезпечити максимальну прозорість і законність мобілізації, підвищити відповідальність як представників центрів комплектування, так і військовозобов’язаних громадян.

Теги: ТЦК Міноборони мобілізація

