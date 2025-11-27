Операція «Мідас». За Рьошика внесено заставу

Фурсенко не відповів на дзвінки журналістів, які намагалися з ним зв'язатися

За фігуранта справи «Мідас» Ігоря Фурсенка 24 листопада було внесено заставу, що дозволило йому вийти з-під варти. Цю інформацію «Схемам» підтвердив його адвокат Петро Бойко. Водночас, сам Фурсенко не відповів на дзвінки журналістів, які намагалися з ним зв'язатися, пише «Главком».

Сума застави, визначена Вищим антикорупційним судом під час обрання запобіжного заходу, становила 95 млн грн.

Застава була внесена приватною компанією «Варус Сінерджі», статутний капітал якої складає лише 100 тис. гривень. Власником компанії є Богдан Фуркевич із Кам'янця-Подільського.

Ця компанія зареєстрована в Маріуполі у 2019 році, а у 2022-му її юридичну адресу було змінено на Київ. Основний напрямок діяльності «Варус Сінерджі» – оптова торгівля деревиною. Журналісти намагалися зв'язатися з Фуркевичем, однак він не відповів на їхні дзвінки.

Раніше прокурор САП просив суд застосувати щодо Фурсенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 254 млн грн. Тоді суддя вирішив, що Фурсенко перебуватиме під вартою до 8 січня з можливістю внесення застави у розмірі 95 млн грн.

Пізніше апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без змін запобіжний захід фігуранту справи про корупцію в енергетиці Ігорю Фурсенку (Рьошик).

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Згодом Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики – операції «Мідас» – оголосило про підозру семи особам. Серед них – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон), колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет), виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом» Дмитро Басов (Тенор), а також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко та Людмила Зоріна.