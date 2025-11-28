Головна Країна Кримінал
Обшуки в Єрмака: НАБУ зробило заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Обшуки в Єрмака: НАБУ зробило заяву
НАБУ та САП прийшли з обшуками до Єрмака
фото: Офіс президента

НАБУ: Слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснюють слідчі дії (обшуки) у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

«Слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Деталі – згодом», – йдеться у повідомленні.

Обшуки в Єрмака: НАБУ зробило заяву фото 1

За даними zn.ua, обшуки відбуваються на робочому місці голови Офісу президента і в тому приміщенні, де Єрмак живе на Банковій. 

Нагадаємо, вранці 28 листопада в урядовому кварталі НАБУ і САП проводять обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. На територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.

До слова, голова Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос прокоментував чутки про особу на прізвисько Алі Баба, яка згадується у плівках розслідування в справі «Мідас» і про те, що цією людиною нібито є керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. На це Кривонос відповів, що не може ні підтвердити, ні спростувати подібні заяви.

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Згодом Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики – операції «Мідас» – оголосило про підозру семи особам. Серед них – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон), колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет), виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом» Дмитро Басов (Тенор), а також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко та Людмила Зоріна.

