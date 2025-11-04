Шмигаль повідомив подробиці зустрічі з делегацією НАТО

За словами Шмигаля, головною темою зустрічі були потреби України на зиму

Міністр оборони України повідомив про результати зустрічі з делегацією НАТО на чолі з послом США при НАТО Метью Вітакером, який 3 листопада прибув до України. Про це Шмигаль розповів у соціальній мережі Х, пише «Главком».

«Основну увагу приділили інноваціям і захисту українського неба від ворожих дронів і ракет. Подякував послам держав-партнерів при НАТО за стійку підтримку України від перших днів повномасштабного вторгнення. Висловив окрему вдячність за активну участь в ініціативі PURL», – зазначив міністр оборони.

За словами Шмигаля, головною темою зустрічі були потреби України на зиму.

«Генштаб ЗСУ і ГУР Міноборони надали змістовні доповіді для партнерів. Акцентували колегам на засобах ППО та побудові ешелонованого захисту: ракети до ППО, дрони-перехоплювачі, радари. Сьогодні Україна не лише потребує допомоги, а й готова ділитися досвідом у побудові протиповітряного захисту з державами-союзниками. Вільне небо має бути надійно захищеним від ворожої агресії», – підсумував він.

До слова, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Зеленський повідомив, що у розмові з фон дер Ляєн вони також обговорили енергетичну підтримку України.