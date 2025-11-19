«Мілкон ЮА» вперше прокоментував скандал навколо виробництва бронежилетів

«Компанія не отримала жодної фінансової вигоди. Навпаки – опинилися у збитках»

Операційний директор ТОВ «Мілкон ЮА» Дмитро Стеценко прокоментував поширену в ЗМІ інформацію щодо «неякісних бронежилетів» та можливого впливу на рішення міністра оборони Рустема Умєрова під час закупівель бронежилетів компанією «Мілкон». Про це повідомляє РБК-Україна.

Раніше детективи НАБУ повідомили про підозру співзасновнику студії «Квартал 95» Тімуру Міндічу у створенні злочинної організації, «відмиванні» коштів та незаконному впливі на ексміністра оборони Рустема Умєрова. За версією слідства, Міндіч нібито намагався домогтися незаконного приймання Державним оператором тилу бронежилетів, які не пройшли контроль якості.

Стеценко категорично заперечує таку інтерпретацію подій. Він заявив, що взагалі не знайомий з Тімуром Міндичем, а компанія «Мілкон ЮА» була офіційним дистриб’ютором ізраїльської компанії Masada Armor і супроводжував процедуру виходу іноземного виробника на український оборонний ринок.

«Я не знайомий із Тімуром Міндічем і жодного разу з ним не бачився та не спілкувався. Тому він у принципі не міг чинити жодного впливу ні на мене, ні на компанію. Розповім, як усе відбувалося насправді. Ми представляли ізраїльську компанію, яка хотіла офіційно постачати бронежилети й каски в Україну. Через вимоги нашого законодавства та технічної специфікації Міноборони ми створили в Україні окрему компанію, підписали дистриб’юторський договір і пройшли всі військові та лабораторні випробування. У підсумку бронежилет затвердили як еталонний зразок Міноборони», – говорить Стеценко.

Після отримання акта відповідності компанія взяла участь у тендері на постачання 10 тисяч бронежилетів. За словами Стеценка, «Мілкон ЮА» запропонував найнижчу ціну, пройшов усі перевірки та уклав договір. Далі виробник виготовив перші партії, і загалом 5 тисяч бронежилетів були завезені в Україну, офіційно розмитнені та передані на етап контрольних зразків.

«Бронежилети були реально поставлені: завезені в Україну, розмитнені, оформлені документально і передані на приймання. Це не була історія «на папері». Товар фізично прибув і був переданий на контроль», – розповідає він.

Саме після цього, за словами Стеценка, почалися проблеми з боку структур Міноборони, відповідальних за якість. Спершу йшлося про дрібні зауваження, які компанія усувала, але згодом вимоги почали різко змінюватися.

«Це були мінімальні зауваження – ми їх виправляли, погоджували кожну дрібну зміну. Це дійсно якісні бронежилети, які відповідають усім безпековим стандартам. Але ж кожного разу вигадували щось нове. У кінці липня – на початку серпня вже заявили, що плити «не ті», площа захисту «не та». Комісія фіксувала, що товар завезений правильно, маркування і комплектація відповідають вимогам. Але претензії лише посилювалися», - говорить Стеценко.

За його словами, плити відповідали еталонному зразку, який самі ж структури Міноборони раніше затвердили.

У підсумку виробник відмовився повторно переробляти вже виготовлені плити без належних підстав, а Міноборони так і не підписало приймання. Після цього договір формально розірвали через «невиконання строків поставки».

«На нашу думку, це була штучна історія, щоб не допустити іноземного виробника на ринок, хоча бронежилети були виготовлені, завезені й поставлені згідно з усіма правилами. Я готовий особисто продемонструвати цей бронежилет», – запевняє він.

Стеценко наголошує, що компанія не отримала жодної фінансової вигоди. Навпаки – опинилися у збитках.

«Який може бути вплив, якщо ми взагалі не отримали жодних грошей? Жодних. Хочу підкреслити: ні ми, ні виробник не отримали нічого. Нуль гривень, нуль копійок. Більше того, ми навіть не можемо повернути ці бронежилети виробнику – закон це забороняє. Ми понесли тільки збитки. І якщо ізраїльська компанія піде до суду, то вона подасть до суду і на нас», – зазначає Стеценко.

Окрім цього, у ЗМІ повідомлялося, що власником компаній «Фортеця захисту» та «Мілікон», є громадянин Великої Британії Хаїм Бренінг.