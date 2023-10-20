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Справа проти найстаршої породіллі України: суд ухвалив остаточне рішення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Справа проти найстаршої породіллі України: суд ухвалив остаточне рішення
Валентина Підвербна у залі суду
фото: «Суспільне»

Засідання проходило у закритому режимі

Новозаводський районний суд Чернігова 20 жовтня ухвалив рішення відібрати 12-річну доньку у найстаршої матері України Валентини Підвербної. Про це повідомляє «Суспільне».

«Дійсно сьогодні було розглянуто справу про відібрання дитини у Валентини Підвербної. Засідання проходило у закритому режимі. Оголошена вступна та резолютивна частина рішення, згідно якої ухвалено відібрати малолітню дитину від матері, без позбавлення батьківських прав. До досягнення малолітньою дитиною 14-річного віку, тобто строком до 23 лютого 2025 року», – розповіла прессекретарка суду.

Справа проти найстаршої породіллі України: суд ухвалив остаточне рішення фото 1

Адвокат Підвербної Андрій Котенок повідомив, що вони ще не вирішили чи подаватимуть апеляційну скаргу. На це за законом вони мають 30 днів.

Нагадаємо, сім'я Підвербних привернула увагу до себе в лютому 2011-го. Тоді стало відомо, що 65-річна чернігівська пенсіонерка Валентина Підвербна народила дівчинку. З'ясувалось, що дитина народилась після штучного запліднення, гроші на яке жінка поважного віку заощаджувала з пенсії. Народивши дитину, жінка стала найстаршою в Україні, у кого лікарі приймали пологи. Протягом багатьох років Підвербна-старша лише інколи виявляла бажання спілкуватись з пресою. Через рік після пологів українська преса писала, цитуючи Підвербну, що в неї було бажання народити другу дитину, але відчувається брак грошей.

Днями донька Підвербної звернулася до небайдужих людей, написавши в соцмережах зворушливий допис. Дівчинка повідомила, що її мати начебто завдає їй тілесних ушкоджень, ображає через вроджену косоокість та хоче довести до самогубства.

На допис Підвербної-молодшої відреагували сотні українців, серед яких були й сусіди цієї родини, і очільник Чернігова Олександр Ломако, і заступник голови обласної ради Дмитро Блауш, поліцейські. До квартири, де мешкає 78-річна Підвербна зі своєю донькою, терміново приїхали поліцейські, представники соцслужб, психологи й лікарі. Як результат цього, дитина заявила правоохоронцям, що дає згоду на те, щоб поїхати звідси.

Теги: Чернігів суд дитина

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