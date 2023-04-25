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Била та цькувала: найстаршу матір України позбавлять батьківських прав

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Била та цькувала: найстаршу матір України позбавлять батьківських прав
Валентина Підвербна стала матір’ю у віці 65 років у 2011 році
фото з відкритих джерел

Донька Валентини Підвербної опублікувала пост, в якому пожалілася, що матір її систематично цькує та фізично знущається

Сьогодні, 25 квітня, виконком Чернігівської міської ради розгляне проєкт рішення щодо негайного відібрання дитини в найстаршої матері України Валентини Підвербної. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако.

24 квітня у мережі з'явилися дописи від доньки Валентини Підвербної Анни-Марії, де йдеться, що її мати знущається з дівчинки фізично та психологічно. Зокрема, б'є, дряпає, кричить, нецензурно лається, цькує та забороняє митися.

Скрін допису з соцмережі Instagram доньки найстаршої матері України – Анни-Марії
Скрін допису з соцмережі Instagram доньки найстаршої матері України – Анни-Марії

Наступного дня дівчинка опублікувала аудіозапис, де вона скаржиться на те, що їй потрібна операція на оці, адже вона вважає, що може залишитися з косоокістю на все життя. На що жінка з голосом, схожим на голос Валентини Підвербної, відповідає відмовою.

«Вражений і глибоко стурбований, впевнений, як і більшість чернігівців, публікацією, яку виклала неповнолітня дитина у соцмережах, де вона скаржиться на свою матір і просить їй допомогти. Ми збираємося на позачергове засідання виконавчого комітету, де буде прийнято рішення про негайне відібрання дитини від матері у зв’язку із загрозою її життю», – повідомив Ломако.

Ломако додав, що неповнолітня під час спілкування підтвердила інформацію, яку вказала в публікації, та попросила, щоб її забрали від матері. Комісійно було складено акт оцінки рівня безпеки дитини й визначено як небезпечний.

Наразі дитина перебуває у лікарні, де її оглядають спеціалісти.

Як повідомили в Нацполіції області, в ході перевірки встановили, що дитина проживає в неналежних санітарно-гігієнічних умовах та зазнає домашнього насильства. За неналежне виконання батьківських обов’язків на матір дівчинки склали адміністративні протоколи за частиною 1 статті 184 КУпАП та за частиною 1 статті 173-2 КУпАП.

Зазначимо, що чернігівка Валентина Підвербна стала матір’ю у віці 65 років. У лютому 2011 року, завдяки процедурі штучного запліднення, вона народила доньку Анну-Марію. Спочатку жінка була не проти спілкуватися з пресою, пізніше стала уникати будь-яких коментарів. У 2022 році материнство Підвербної через суд намагалася оскаржити українка Оксана Спектор. За словами її адвоката, жінка була впевнена, що її яйцеклітини, які вона начебто здала на зберігання до клініки репродуктивної медицини, без її згоди використали для запліднення Валентини Підвербної.

Нагадаємо, що відомий репер, який ховався з вагітною дружиною у бомбосховищі Києва, заявив про підтримку Росії

Теги: діти Чернігів Олександр Ломако

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