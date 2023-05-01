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Донька категорично не хоче повертатись до найстаршої в Україні матері. Дитина розповіла жахливі речі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Донька категорично не хоче повертатись до найстаршої в Україні матері. Дитина розповіла жахливі речі
Валентина Підвербна стала матір’ю у віці 65 років у 2011 році
фото з відкритих джерел

Ганна-Марія Підвербна: «Якщо я повернусь до матері, я вчиню самогубство»

12-річна Ганна-Марія Підвербна з Чернігова, дочка найстарішої породіллі в Україні, категорично відмовляється повертатись до своєї 78-річної матері Валентини Підвербної. Про це дівчинка написала у соцмережах. 

Дитина стверджує, що її мати може мати проблеми з ментальним здоров'ям. Вона не дозволяла дівчинці прибирати у помешканні та навіть виривала паралон з бюстгальтера. 

Донька категорично не хоче повертатись до найстаршої в Україні матері. Дитина розповіла жахливі речі фото 1

«Якщо я повернусь до матері, я вчиню самогубство. Скажіть мені, будь ласка, ви вважаєте нормальним виривати паралон з бюстгальтера? Перелік ненормальних речей, які робила моя мати дуже великий», – пише дівчинка. 

Крім того, Ганна-Марія вважає, що її матір потрібно лікувати. 

Донька категорично не хоче повертатись до найстаршої в Україні матері. Дитина розповіла жахливі речі фото 2

«А своїм хейтерам я скажу – поживіть з моєю мамою і тоді кажіть, чи балувана я та невихована», – додала вона.

Донька категорично не хоче повертатись до найстаршої в Україні матері. Дитина розповіла жахливі речі фото 3

Нагадаємо, 25 квітня виконком Чернігівської міської ради мав розглянути проєкт рішення щодо негайного відібрання дитини в найстаршої матері України Валентини Підвербної.

24 квітня у мережі з'явилися дописи від доньки Валентини Підвербної Анни-Марії, де йдеться, що її мати знущається з дівчинки фізично та психологічно. Зокрема, б'є, дряпає, кричить, нецензурно лається, цькує та забороняє митися.

Теги: мама дитина Чернігівщина

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