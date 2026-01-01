ВАКС обирає запобіжний захід депутатці Савченко у справі про торгівлю голосами

На засіданні щодо справи Савченко з клопотанням виступив прокурор САП

Стало відомо, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) вирішує питання щодо обрання запобіжного заходу для нардепки Ольги Савченко від партії «Слуга народу». Вона підозрюється в участі в групі, яка займалася торгівлею голосами у Верховній Раді. Про це пише «Главком» із посиланням на «Суспільне».

За словами журналістів, 1 січня проходило закрите засідання. На ньому виступив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Анатолій Рибалко. «Я поважаю, що журналісти прийшли в такий день, 1 січня. Але є необхідність збереження таємниці слідства, а також забезпечення безпеки учасників кримінального провадження», – заявив прокурор.

Це клопотання підтримала підозрювана Савченко та її адвокат, який наголосив, що матеріали справи містять «чутливі відомості для суспільства та міжнародних партнерів». Відповідну заяву підтримав суддя та після цього оголосив засідання закритим.

Нагадаємо, що у рамках викриття Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури організованої злочинної групи підозри отримали народні депутати від «Слуги народу» Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Юрій Кісєль, але можуть бути оголошені й інші підозри.

Раніше «Главком» писав, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) провели спецоперацію «під прикриттям», результатом якої стало викриття масштабної злочинної схеми у стінах парламенту. До складу організованої групи входили чинні народні депутати України.