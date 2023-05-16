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Справу про побиття строковика на Прикарпатті передано до суду: який термін загрожує офіцеру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Справу про побиття строковика на Прикарпатті передано до суду: який термін загрожує офіцеру
Події відбувалися в Івано-Франківську, в розташуванні 50-го полку Нацгвардії
фото: ДБР

Офіцерові загрожує до 12 років за ґратами

Державне бюро розслідувань передало до суду справу офіцера однієї з частин Національної гвардії в Івано-Франківській області, який облаяв та побив військовослужбовця. Досудове розслідування було здійснено в стислі терміни. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

У квітні в соціальних мережах з'явилося відео побиття офіцером свого підлеглого. За даними слідства, солдат зробив зауваження офіцеру за нецензурну лайку. За це офіцер кілька разів вдарив підлеглого.

Наразі йому загрожує до 12 років за ґратами. Судитимуть фігуранта за застосування насильства щодо підлеглого, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, військовослужбовці Національної гвардії України опублікували резонансне відео конфлікту між офіцером та солдатом строкової служби. На ньому видно, як офіцер лає, принижує та б’є в груди солдата. Події відбуваються в Івано-Франківську, в розташуванні 50-го полку Нацгвардії ім. полковника Семена Височана.

Теги: ДБР військові Івано-Франківщина бійка

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