Генеральний директор Duolingo пояснив, як зміна мислення впливає на удачу

Луїс фон Ан каже, що зміна ставлення до удачі може зробити людину успішнішою

Генеральний директор Duolingo Луїс фон Ан стверджує, що для успіху не обов'язково бути найгеніальнішою людиною, а достатньо «просто продовжувати працювати, поки тебе не знайде удача». Ця, на перший погляд, проста думка перегукується з науковими дослідженнями та філософією Стіва Джобса, пропонуючи новий погляд на взаємозв'язок між наполегливістю та везінням. Про це пише «Главком» із посиланням на Inc.

Фон Ан наголошує на тому, що ми можемо «виготовляти» власну удачу: «Не обов’язково бути найгеніальнішою людиною. Просто потрібно продовжувати щось робити, поки удача не знайде тебе».

Хоча це може здатися простим, насправді це втілює в собі багато наукових даних про взаємозв'язок між удачею, наполегливою працею та успіхом.

Дослідження (і Стів Джобс) погоджуються з фон Аном, що зміна уявлення про зусилля та випадковість зробить людей успішнішими.

Цей погляд підтверджується психологією. Класичний експеримент, у якому учасники мали порахувати зображення в газеті (де була прихована підказка про правильну кількість), показав, що люди, які вважали себе везучими, помічали коротку підказку набагато частіше.

«Нещодавно я запитав друга-засновника, що потрібно для побудови успішної компанії. Його відповідь: «65% удачі, 35% наполегливої ​​праці протягом приблизно двох десятиліть», – пише фон Ан у дописі LinkedIn. – Це відповідає моєму досвіду».

Це також відповідає досвіду інших успішних засновників, таких як Марк К'юбан (американський підприємець, мільярдер. Власник баскетбольної команди Національної баскетбольної асоціації «Даллас Маверікс»), які визнають, що удача відіграє надзвичайно важливу роль у житті.

На думку фон Ана та експертів, успіх формується завдяки так званому «серпендіті мисленню» (serendipity mindset) – здатності помічати, усвідомлювати та рішуче реагувати на несподівані сприятливі обставини та випадкові зустрічі.

СЕО Duolingo також говорить: «Якщо ти просто продовжуєш з'являтися в більшій кількості місць, протягом більшої кількості годин, і тримаєш очі відкритими, удача тебе знайде». Це мислення робить вас більш допитливим, відкритим і гнучким – тими самими якостями, які, як показує наука, примножують ваше везіння.

