Військові, які вперше самовільно залишили свої частини, почали повертатись на фронт

Ті, хто вперше самовільно залишили військову частину або місце служби без поважних причин у бойовій обстановці, мають шанс повернутися у стрій

ДБР наголошує, що самовільне залишення військової частини або місця служби, без поважних причин, вчинене в бойовій обстановці, карається позбавленням волі до 10 років

Державне бюро розслідувань проводить кропітку роботу щодо виявлення та повернення на службу бійців, які вперше самовільно залишили свої частини. Цій роботі сприяють нещодавні зміни до Кримінального Кодексу України, які дозволяють судам ухвалювати відповідні рішення. Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Так, наприкінці вересня 2024 року Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області ухвалив рішення не ув’язнювати військовослужбовця, який у грудні 2023 року без відповідних наказів залишив розташування військової частини, що дислокувалася на Дніпропетровщині.

У ході досудового розслідування кримінального провадження слідчі ДБР встановили місцеперебування військового та затримали його.

Чоловіку було повідомлено про підозру за самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України).

Під час судового розгляду військовослужбовець заявив клопотання про звільнення його від відповідальності через бажання продовжувати військову службу в одній із частин, командир якої надав згоду на зарахування військового.

На підставі ч. 5 ст. 401 КК України суд постановив звільнити військового від кримінальної відповідальності.

Крім того, 2 жовтня 2024 року Біляєвський районний суд Одеської області та Корабельний районний суд Миколаєва звільнили від кримінальної відповідальності двох військовослужбовців однієї з механізованих бригад. Один з них залишив місце служби у листопаді 2022 року, інший – у січні 2024 року, під час дислокації їхнього підрозділу у Вінницькій області.

Аналогічний вирок 7 жовтня ухвалив Саратський районний суд Одеської області щодо заступника командира роти іншої військової частини, який залишив місце служби, теж під час дислокації на Вінниччині.

Правоохоронці затримали військових. Оскільки військові залишили місце служби вперше та добровільно вирішили продовжити нести службу, їх на підставі ч. 5 ст. 401 КК України було звільнено з-під варти.

Керівництво однієї з військових бригад погодилося прийняти цих осіб на службу, тому вони продовжать захищати країну у складі цього військового підрозділу.

ДБР наголошує, що самовільне залишення військової частини або місця служби, без поважних причин, вчинене в бойовій обстановці, карається позбавленням волі до 10 років. Тому ті, хто вперше потрапив у таку ситуацію, мають шанс повернутися у стрій, допомогти своїм побратимам боронити країну і продовжувати жити без докорів сумління та конфліктів із Законом.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому закон №11322 про звільнення військових від кримінальної відповідальності за перше самовільне залишення частини та дезертирство. Для повернення на службу потрібна письмова згода командира частини. За відповідний законопроєкт проголосували 270 народних обранців.

Так, особа, яка під час дії воєнного стану вперше вчинила кримінальні злочини за статтями «Самовільне залишення частини» та «Дезертирство», може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно звернулась із клопотанням до слідчого, прокурора, суду про намір повернутися до служби.

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