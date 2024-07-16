Львів’янин отримав тюремний вирок за дезертирство, попри бажання воювати

Суд ув'язнив чоловіка на п'ять років через втечу з військової частини

У суді чоловік визнав свою провину та просив врахувати, що він є учасником бойових дій, має бойову травму та хоче надалі служити у ЗСУ

Яворівський районний суд Львівщини визнав львів’янина винним у втечі з місця військової служби та призначив йому п’ять років тюрми, попри бажання засудженого надалі воювати. Про це повідомляє Zaxid.net.

Як вказано у вироку, який оприлюднено у судовому реєстрі у липні 2024 року, львів’янин проходив військову службу під час мобілізації в одній з військових частин. У грудні 2023 року солдат самовільно покинув територію військової частини та понад місяць був відсутній на службі. Щодо військового було порушено кримінальну справу через втечу.

У суді чоловік визнав свою провину та просив врахувати, що він є учасником бойових дій, має бойову травму та хоче надалі служити у ЗСУ. Обвинувачений просив призначити йому покарання, не пов’язане із позбавленням волі.

Проте, на думку судді, для виправлення львів’янина та запобіганню новим правопорушенням варто ув’язнити його на п’ять років. Вирок ще можна оскаржити.

Нагадаємо, щоденно щонайменше 200 чоловіків призовного віку здійснюють спробу залишити країну.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі військовослужбовця, який намагався нелегально перетнути україно-молдавський кордон.

До слова, біля кордону в Одеській області затримано рекордну групу з 47 ухилянтів, які намагались незаконно втекти за кордон.