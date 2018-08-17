Стало відомо, хто стане новим керівником Лук'янівського СІЗО



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Начальником СІЗО стане екс-начальник Бориспільської виправної колонії №119

Новим керівником Київського слідчого ізолятора (Лук'янівського СІЗО) стане начальник Бориспільської виправної колонії №119 Руслан Ромашков, який буде представлений сьогодні о 9 годині. Про це повідомив УНН прес-секретар заступника міністра юстиції України Дениса Чернишова Юрій Маслак.

«Сьогодні о 9 годині буде представлений новий керівник Київського слідчого ізолятора. Це буде начальник 119-ї колонії Руслан Ромашков», - розповів він.

Нагадаємо, ввечері 9 серпня у Лук’янівському СІЗО у Києві відбулася акція непокори екс-бійців колишнього добровольчого спецпідрозділу МВС «Торнадо». Події з СІЗО наживо транслював у Facebook один з ув’язнених, який був у камері з екс-бійцями. Екс-бійці заявили, що їх намагаються вивезти у невідомому напрямку. За їхніми словами, вони не порушували умов утримування і не розуміють дій тюремної адміністрації. На відео видно, що люди в камері озброєні, в одного чоловіка в руках молоток.

Адвокат «торнадівців» Юрій Кармазін у Facebook заявив про побиття правоохоронцями.

Згодом прокуратура пояснила, що відбувалось у СІЗО.

10 серпня щодо двох співробітників Лук’янівського СІЗО відкрили кримінальне провадження через їхню допомогу екс-бійцям розформованої спецроти «Торнадо».

16 серпня стало відомо, що після бунту «торнадівців» Міністерство юстиції прийняло рішення про звільнення всього керівного складу Лук’янівського СІЗО.