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Військово-морські сили пояснили, яке значення має втрата ракетного катера для РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Військово-морські сили пояснили, яке значення має втрата ракетного катера для РФ
Штатна кількість особового складу ракетного катера становить 40 моряків
фото з відкритих джерел

Росія має лише три катери проєкту 1241.1

Для окупантів втрата ракетного катера «Івановець» є суттєвою, оскільки у складі чорноморського флоту РФ таких катерів всього три. Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.

«Це досить суттєва втрата, враховуючи наявність всього трьох таких катерів проєкту 1241.1 у складі чорноморського флоту РФ і озброєння, серед якого протикорабельні ракети типу «Москіт» з дальністю до 130 км», – повідомляють Військово-морські сили.

Як повідомила пресслужба, штатна кількість особового складу ракетного катера становить 40 моряків.

«Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. З огляду на штатну кількість особового складу в 40 моряків, наслідки скорочення корабельного складу РФ є теж суттєвими», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, бійці Головного управління розвідки Міноборони у ніч на 1 лютого знищило ракетний катер «Івановець» Чорноморського флоту РФ. Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 1 лютого, у тимчасово окупованому Криму зранку пролунали вибухи, гучно було в Саках.  Нагадаємо, що поблизу міста Саки у селищі Новофедорівка розташований військовий аеродром. Там базується 43 винищувальний авіаційний полк Військово-повітряних сил РФ, що підтримує російські війська на півдні України. Угрупування окупантів має на озброєнні бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30.

Нагадаємо, у Севастополі 31 січня було оголошено повітряну тривогу. Раніше окупаційне керівництво півострова повідомляло про припинення руху на Керченському мосту через загрозу ракетної небезпеки.

Згодом на території тимчасово окупованого Криму  знову пролунали вибухи. Очевидці стверджують про роботу протиповітряної оборони. Місцеві мешканці повідомили про потужні вибухи у Севастополі, а також Сакському районі. Зокрема з'явились кадри диму в небі над селище Гвардійське Сімферопольського району. Пізніше вибухи пролунали ще й Щолкіне, яке розташоване на Керченському півострові, а на у Північній частині Севастополя щось почало горіти. Як повідомляли місцеві пабліки, орієнтовано пожежа сталася в районі аеродрому Бельбек.

Теги: війна корабель росія Крим ГУР

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