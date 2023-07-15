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Суд арештував генерального секретаря Української асоціації футболу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Суд арештував генерального секретаря Української асоціації футболу
Юрій Запісоцький
фото: В'ячеслав Ратинський / Уніан

Юрій Запісоцький підозрюється у розкраданні коштів на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів

Підозрюваного в розкраданні коштів генерального секретаря Української асоціації футболу Юрія Запісоцього зааештовано на 60 діб без альтернативи застави. Про це повідомляє Footballhub.

У Шевченківському районному суді Львова відбулося засідання, на якому розглядали можливість зміни запобіжного заходу для генерального секретаря Української асоціації футболу (УАФ) Юрія Запісоцького.

Засідання проходило у Шевченківському районному суді Львова вчора, 14 липня. За його підсумками суддя постановила змінити минулий запобіжний захід на тримання під вартою терміном на 60 діб до 13-го вересня включно.

Також суд постановив перерахувати заставу у розмірі 9,88 млн гривень, яку за Запісоцького у листопаді 2022-го року внесла компанія «УАФ Маркетинг», на користь держави.

Прокурори також винесли клопотання про відсторонення Запісоцького від займаної посади. Суд розгляне його найближчим часом.

Крім того, розглядатиметься аналогічне клопотання про відсторонення від посади президента УАФ Андрія Павелка.

Нагадаємо, у червні у Львові відбувся суд щодо справи розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Очільник УАФ Андрій Павелко потрапив за ґрати.

До слова, 7 липня Апеляційний суд Львова мав розглянути апеляційну скаргу захисту на арешт керівника УАФ Андрія Павелка. Але прокурори не з'вилися на засіданні. 

Як відомо, рішення про арешт керівника УАФ прийняла львівська суддя Галина Білінська. А львівська слідча, що подала відповідне клопотання на той момент навіть не бачила матеріалів справи.

Теги: арешт суд Українська асоціація футболу

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