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Як змінився Саакашвілі: моторошні кадри із лікарні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Як змінився Саакашвілі: моторошні кадри із лікарні
Саакашвілі: «Я, можливо, фізично слабкий, але я дуже сильний всередині, я дуже крутий – натхненний, я дуже сміливий»
фото: Ехо Кавказа

Стан експрезидента Грузії суттєво погіршився: Саакашвілі значно схуд

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі дистанційно під'єднатися до засідання суду вперше із 1 лютого поточного року. Тбіліський міський суд розглядає справу про розгін акції 7 листопада 2007 року. Про це повідомляє Ехо Кавказа та Mtavari.tv.

Саакашвілі відповів на заяву лідерів «Грузинської мрії», зокрема голови парламенту Шалви Папуашвілі, який заявив, що всі, включно з євродепутатами, причетними до «кампанії дезінформації», повинні вибачитися.

«Я хочу всім сказати, вони забирають наше майбутнє, вони штовхають наших дітей не жити в Грузії, наші діти будуть жити в Грузії, я знаю, як це зробити. Виходить, що Європа має вибачитися, Європарламент за вимогу мого звільнення. Хочу розповісти так званий голово Верховної Ради, ви повинні вибачитися, що довели мене до такого стану. Ви довели мене до цієї ситуації, ви повинні вибачитися перед євродепутатами, переді мною, перед моєю родиною, перед державою Україна, що її громадянин опинився в цій ситуації, перед усіма грузинами, що засновник грузинської держави поставлений у цю ситуацію. ситуації. Папіашвілі, подивіться на мене уважно», – сказав Саакашвілі.

На фото помітно, що стан експрезидента Грузії суттєво погіршився: Саакашвілі значно схуд.

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Стан експрезидента Грузії суттєво погіршився
фото: Ехо Кавказа та mtavari.tv

«Я, можливо, фізично слабкий, але я дуже сильний всередині, я дуже крутий – натхненний, я дуже сміливий», – сказав Саакашвілі.

Зазначимо, у 2018 році суд Грузії заочно засудив Михайла Саакашвілі у справах про амністію обвинувачених у смерті Сандро Гіргвліані та побиття колишнього депутата парламенту Валерія Гелашвілі. Суд визнав Михайла Саакашвілі винним у зловживаннях та перевищенні посадових повноважень. Він був засуджений до 6 років позбавлення волі.

Крім того, проти експрезидента порушено кримінальні справи за звинуваченням у розкраданні бюджетних коштів, розгоні акції 7 листопада 2007 року, погромі в телекомпанії «Імеді» та захопленні майна її власника – покійного бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі.

20 жовтня 2021 року прокуратура Грузії висунула Саакашвілі ще одне звинувачення – незаконне перетинання державного кордону. За даними слідства, наприкінці вересня Саакашвілі таємно повернувся з України до Грузії у трейлері, завантаженому молочною продукцією, який прибув на кораблі з українського порту Чорноморськ до порту Поті. Михайло Саакашвілі називає всі справи політично вмотивованими.

Нагадаємо, експрезидент Грузії, нині ув’язнений Михайло Саакашвілі зробив прогноз щодо російського диктатора Володимира Путіна. Він впевнений у тому, що російському диктатору залишилось лише кілька тижнів

Раніше Саакашвілі розповів про найщасливіший день у в'язниці.

Теги: суд Михайло Саакашвілі Грузія

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