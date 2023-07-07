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Апеляцію у справі президента УАФ Павелка знову відклали: не з'явився жоден з 16 прокурорів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Апеляцію у справі президента УАФ Павелка знову відклали: не з'явився жоден з 16 прокурорів
Андрій Павелко
фото з відкритих джерел

Адвокати вбачають у таких махінаціях прокурорів спробу затягнути розгляд

Сьогодні, 7 липня, Апеляційний суд Львова мав врешті розглянути апеляційну скаргу захисту на арешт керівника УАФ Андрія Павелка. Але прокурори не заявилися у засідання. Про це повідомив партнер юридичної компанії «Мілер» Олексій Носов.

«Прокурори не з'явились. За 30 хв. до засідання одна з прокурорів, з міста Львів подала клопотання про ознайомлення з апеляційною скаргою адвокатів та доповненнями, які були подані більше двох тижнів назад. Це не новий учасник, вона приймала участь у справі з першого засідання у Львові», – зазначив він.

Адвокат додав, що прокурор офісу Генерального прокурора знаходився в 600 метрах від Апеляційного суду, в іншому засіданні. Яке на час розгляду апеляції вже закінчилось.

«В групі 16 прокурорів. Як з ОГП, так і зі Львова. Логіку зрозуміти можна. Затягнути строки до моменту, коли запобіжний захід треба буде продовжувати знову в першій інстанції. І таким чином вибити апеляцію.

Наступне засідання в середу, 12.07 о 16:15», – повідомив Носов.

Юрист також нагадав, що справа, яку використали для арешту Павелка, розслідується вже 5 років.

«3 роки, з яких розслідування вело НАБУ, після чого змінили підслідність. Заступник керівника САП публічно повідомив, що немає доказів причетності до злочину суб'єкта підслідного НАБУ.

Після цього розслідування здійснювалось ГСУ. Слідчі повідомили про підозру, та Київський суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави. Яка була внесена і потім неодноразово продовжувалась.

Але коли треба було змінити запобіжний захід з застави на СІЗО – справу передали у Львів у зв’язку з «неефективністю» ГСУ, всупереч закону. І Львівський суд одразу обрав тримання під вартою.

Без жодного порушення обов’язків», – написав Носов.

Як відомо, рішення про арешт керівника УАФ прийняла львівська суддя Галина Білінська. А львівська слідча, що подала відповідне клопотання на той момент навіть не бачила матеріалів справи.

Теги: суд Андрій Павелко

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