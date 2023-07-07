Апеляцію у справі президента УАФ Павелка знову відклали: не з'явився жоден з 16 прокурорів

Адвокати вбачають у таких махінаціях прокурорів спробу затягнути розгляд

Сьогодні, 7 липня, Апеляційний суд Львова мав врешті розглянути апеляційну скаргу захисту на арешт керівника УАФ Андрія Павелка. Але прокурори не заявилися у засідання. Про це повідомив партнер юридичної компанії «Мілер» Олексій Носов.

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«Прокурори не з'явились. За 30 хв. до засідання одна з прокурорів, з міста Львів подала клопотання про ознайомлення з апеляційною скаргою адвокатів та доповненнями, які були подані більше двох тижнів назад. Це не новий учасник, вона приймала участь у справі з першого засідання у Львові», – зазначив він.

Адвокат додав, що прокурор офісу Генерального прокурора знаходився в 600 метрах від Апеляційного суду, в іншому засіданні. Яке на час розгляду апеляції вже закінчилось.

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«В групі 16 прокурорів. Як з ОГП, так і зі Львова. Логіку зрозуміти можна. Затягнути строки до моменту, коли запобіжний захід треба буде продовжувати знову в першій інстанції. І таким чином вибити апеляцію.

Наступне засідання в середу, 12.07 о 16:15», – повідомив Носов.

Юрист також нагадав, що справа, яку використали для арешту Павелка, розслідується вже 5 років.

«3 роки, з яких розслідування вело НАБУ, після чого змінили підслідність. Заступник керівника САП публічно повідомив, що немає доказів причетності до злочину суб'єкта підслідного НАБУ.

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Після цього розслідування здійснювалось ГСУ. Слідчі повідомили про підозру, та Київський суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави. Яка була внесена і потім неодноразово продовжувалась.

Але коли треба було змінити запобіжний захід з застави на СІЗО – справу передали у Львів у зв’язку з «неефективністю» ГСУ, всупереч закону. І Львівський суд одразу обрав тримання під вартою.

Без жодного порушення обов’язків», – написав Носов.

Як відомо, рішення про арешт керівника УАФ прийняла львівська суддя Галина Білінська. А львівська слідча, що подала відповідне клопотання на той момент навіть не бачила матеріалів справи.