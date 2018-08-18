Суд арештував водія таксі, який під дією наркотиків вчинив смертельне ДТП
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Запобіжний захід не передбачає застави
Шевченківський районний суд Києва взяв під варту без права на заставу водія таксі, який під дією наркотиків вчинив смертельне ДТП. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.
Таким чином суд підтримав клопотання столичної прокуратури.
Рішення ухвалене 18 серпня.
Смертельна пригода сталася в ніч на 17 серпня на проспекті Леся Курбаса у Києві.
37-річний водій автомобіля Opel Astra, рухаючись з перевищенням максимально дупустимої швидкості, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де зіткнувся з бетонною стіною.
В результаті аварії пасажирка таксі, 41-річна мешканка Чернігівської області, від отриманих тілесних ушкоджень загинула.
Водію таксі, який під час ДТП перебував у стані наркотичного сп'яніння, оголошено про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.