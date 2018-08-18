Суд арештував водія таксі, який під дією наркотиків вчинив смертельне ДТП



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Смертельна ДТП

Запобіжний захід не передбачає застави

Шевченківський районний суд Києва взяв під варту без права на заставу водія таксі, який під дією наркотиків вчинив смертельне ДТП. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Таким чином суд підтримав клопотання столичної прокуратури.

Рішення ухвалене 18 серпня.

Смертельна пригода сталася в ніч на 17 серпня на проспекті Леся Курбаса у Києві.

37-річний водій автомобіля Opel Astra, рухаючись з перевищенням максимально дупустимої швидкості, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де зіткнувся з бетонною стіною.

В результаті аварії пасажирка таксі, 41-річна мешканка Чернігівської області, від отриманих тілесних ушкоджень загинула.

Водію таксі, який під час ДТП перебував у стані наркотичного сп'яніння, оголошено про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.