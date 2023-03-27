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Грабіжник отримав сім років тюрми за п’ять пачок цигарок

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Грабіжник отримав сім років тюрми за п’ять пачок цигарок
До набрання вироком законної сили обвинувачений сидітиме під цілодобовим домашнім арештом
фото: depositphotos.com

Чоловік викрав товар з місцевої крамниці, але цю витівку помітила продавчиня

На Львівщині безробітний отримав сім років позбавлення волі за пограбування магазину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 20 березня.

Злочин трапився 24 листопада 2022 року. Чоловік, перебуваючи у магазині «Градус», що у Стрию Львівської області, викрав з вітрини дві пачки цигарок Marlboro Gold вартістю 83 грн кожна і три пачки цигарок Sobranie Black ціною 130 грн кожна. Товар заховав до кишені куртки, але цю витівку помітила продавчиня. Жінка зробила йому зауваження, та він не відреагував. Не розрахувавшись за цигарки, чоловік покинув крамницю і на власний розсуд розпорядився викраденим майном.

Загальна сума завданих збитків становила 556 грн.

У суді обвинувачений повністю визнав вину і щиро розкаявся. Він підтвердив, що без дозволу продавця взяв цигарки і не розплатився за них. Додав, що спочатку поклав продавцеві 200 грн, бо хотів за ці гроші купити цигарки, однак вона пішла в підсобку і він забрав ці кошти. Планував згодом повернути гроші за цигарки, але його матір не мала кому віддати гроші за цигарки, а він сам боявся іти до магазину.

Потерпілий проігнорував розгляд справи. Натомість подав до суду заяву, в якій просив засідання проводити без нього.

«Призначаючи вид і розмір покарання обвинуваченому, суд враховує характер та суспільну небезпеку скоєного ним кримінального правопорушення, раніше не судимого, пом’якшуючі вину обставинами якими є те, що підсудний щиро кається у скоєному та активно сприяв розкриттю злочину, обтяжуючі вину обставини не встановлені, шкода не відшкодована, а тому рахує правильним призначити йому кримінальне покарання у виді позбавлення волі», – сказано у вироку.

До набрання вироком законної сили обвинувачений сидітиме під цілодобовим домашнім арештом.

Нагадаємо, що трьом підліткам із Закарпаття присудили умовний термін за групове зґвалтування 14-річної дівчини. Усім хлопцям суд призначив іспитовий термін на два роки та зобов’язав батьків підлітків виплатити потерпілій по 60 тис. грн моральної шкоди. Додамо, що суддям та слідчим закидають підкуп та непрофесійний підхід, а також толерування насильства. 

Також суд визнав невинуватим служителя релігійного об’єднання «Свідків Єгови в Україні» в ухиленні від мобілізації та виправдав у зв’язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

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Теги: Львівщина тютюнові вироби грабіжники вирок

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