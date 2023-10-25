Суд на Тернопільщині оштрафував жінку за те, що обматюкала свекруху у Viber

Суддя встановив, що невістка вчинили щодо свекрухи «домашнє насильство психологічного характеру»

На Тернопільщині суд оштрафував жінку за те, що вона свекрусі писала лайливі слова через Viber і обзивала її. Жителька Шумської громади вже не перший раз нападає на свою родичку. Згідно з постановою Шумського районного суду цього разу жінка повинна заплатити штраф в розмірі 170 грн. Про це йдеться у постанові Шумського районного суду від 19 жовтня.

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Під час судового засідання суддя з’ясував, що жителька Шумської громади вранці 22 серпня в месенджері Viber нецензурно висловлювалася стосовно своєї свекрухи, чим вчинила відносно останньої «домашнє насильство психологічного характеру».

Родичка обвинуваченої написала заяву в поліцію і попросила розібратися з невісткою. Правоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП (Вчинення домашнього насильства).

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«В судове засідання жінка не з’явилася, хоча її раніше повідомляли про місце, дату та час розгляду справи. Суддя зауважив, якщо обвинувачена знала про складення відносно неї протоколу про адміністративне правопорушення та розгляд справи у суді, однак не з’явилася, будь-яких заяв та клопотань не подавала, то це дає можливість винести постанову без присутності жінки», – йдеться у постанові.

Суд визнав невістку винною у вчиненні адміністративного правопорушення і оштрафував її на 170 грн. Якщо ж жінка не сплатить штрафу протягом 15 днів, то в бюджет стягується подвійний розмір.

Також вона повинна заплатити судовий збір в розмірі 536 грн 80 коп. Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її винесення постанови до Тернопільського апеляційного суду.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області невістка задушила хусткою свою свекруху.