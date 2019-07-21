У Вінницькій області невістка задушила хусткою свою свекруху



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15 років ув’язнення загрожує жительці Бершадського району за вбивство свекрухи

19 липня за підозрою у вбивстві 83-річної жительки с.Бирлівка Бершадського району працівники поліції затримали її невістку. Як з’ясувалось, між жінками виник конфлікт, під час якого жінка задушила матір чоловіка хусткою.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

18 липня до поліції надійшла заява від 40-річного жителя с.Дяківка про те, що у власному будинку він виявив мертвою свою матір.

Як розповів начальник Бершадського відділу поліції В’ячеслав Лялюцький, слідчо-оперативної групою після проведення першочергових слідчих дій встановлено, що до вбивства літньої жінки причетна її невістка. Між зловмисницею та померлою виник сімейний конфлікт, в результаті якого жінка хусткою задушила потерпілу. Аби уникнути покарання, жінка одразу поїхала до себе додому у інше село.

Оперативники затримали 39-річну зловмисницю в стані алкогольного сп’яніння в придорожньому кафе.

Жінці оголошено про підозру. Вирішується питання про обрання їй міри запобіжного заходу.

Слідчим відділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Жінці загрожує до 15 років ув’язнення.