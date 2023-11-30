Суд обрав запобіжний захід чоловікові, який підпалив дітей на Харківщині
40-річному чоловікові повідомили про підозру за фактом замаху на навмисне вбивство
Чоловіка, який облив бензином і намагався підпалити дітей у Харківській області, взяли під варту. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Зазначається, що 40-річному чоловікові повідомили про підозру за фактом замаху на навмисне вбивство двох чи більше малолітніх осіб.
«Суд задовольнив клопотання сторони звинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб», – зазначають у прокуратурі.
Нагадаємо, раніше з’явилося відео, на якому видно, що у Красноградському районі на Харківщині чоловік спочатку чіплявся до компанії підлітків в магазині, а потом вилив на них горючу рідину та підпалив.
Поліція встановила, що нападник був нетверезим.
Наймолодшій потерпілій 11 років, найстарший – 17.
Дії затриманого кваліфікували як замах на умисне вбивство двох або більше осіб, в тому числі малолітніх дітей, способом, небезпечним для життя багатьох осіб.
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