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На Буковині горіли могили трьох військових: родичі заявляють про підпал

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Буковині горіли могили трьох військових: родичі заявляють про підпал
У поліції розглядають дві версії – підпал та необережене поводження з вогнем
фото: Суспільне Чернівці

Могили, які пошкодили, розташовані не поруч, а на відстані одне від одного

На цвинтарі села Рідківці Чернівецької області обгоріли три могили полеглих на війні військових. На одній вогонь повністю випалив квіти, пластикові вінки, дерев’яний хрест, на двох інших – пошкодив оздоблення лише частков. Про це повідомляє «Суспільне.Чернівці».

Серед обгорілих могил – поховання військовослужбовця, який загинув на Запоріжжі. Бійця поховали у липні. В поліцію звернувся його син, який про загоряння на могилах дізнався вранці 22 листопада. Він написав заяву, адже вважає, що це був навмисний підпал, бо могили, які пошкодили, розташовані не поруч, а на відстані одне від одного.

«Я спочатку подумав, що могили загорілися від свічки. Однак цього не можу бути, бо видно, що вогонь посередині могили почався. Хто міг підпалити, не знаю», – розповів Максим Степанчук.

В поліції Буковини повідомили Zaxid.net, що повідомлення від місцевих жителів, що на кладовищі у Рідківцях згоріли вінки на трьох могилах, отримали 22 листопада. Наразі розглядають дві версії – підпал та необережене поводження з вогнем. За словами речниці Нацполіції області Кароліни Маришевої поки що факт пожежі на могилах в ЄРДР не вносили. Свої висновки ще має надати служба ДСНС, тоді вже буде остаточно відомо, що саме спричинило пожежу на похованнях.

Нагадаємо, що в селі Рідківці це вже не перший випадок вандалізму на могилах військовослужбовців. 20 червня раніше судимий буковинець вчинив наругу над могилою загиблого військовослужбовця. Чоловік вночі пошкодив державний прапор, який встановили над похованням. Як пізніше з’ясувалося, вандал і сам був військовослужбовцем. В суді він розповів, що був п’яний на момент скоєння злочину. Його засудили до п'яти років в’язниці за наругу над могилою бійця.

Теги: Чернівецька область військові

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