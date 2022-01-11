Із нелегальним ринком алкоголю біда: шокуючі дані Рахункової палати

Через неоподаткування підокцизної продукції держава недоотримує близько 9 млрд грн на рік

Частка нелегального алкоголю в Україні становить понад третину загального обсягу ринку і більш ніж половину ринку міцного алкоголю. Оподаткування нелегально виробленої та ввезеної лише лікеро-горілчаної продукції може поповнити держбюджет від акцизного податку приблизно на 9 млрд грн на рік. Про це йдеться у Звіті про результати аудиту ефективності планування та результативності контролю за повнотою нарахування і своєчасністю надходження акцизного податку з алкогольних напоїв до державного бюджету, повідомляє Рахункова палата.

Зокрема, за інформацією Державної податкової служби, обсяги виробленої лікеро-горілчаної продукції у 2020 році порівняно з 2019 роком збільшились майже на 11%, виноробної продукції та солодового пива зменшились на 13% і 0,5% відповідно. За даними Державної митної служби, імпорт лікеро-горілчаної продукції зріс майже на 45%, виноробної – удвічі, пива – на понад 11%.

При цьому, до держбюджету за згаданий період надійшло майже 42 млрд грн акцизного податку з алкогольних напоїв, імпортованих та вироблених в Україні. Проте його питома вага у загальній сумі податкових надходжень зменшилася з 1,9% у 2018 році до 1,6% за 9 місяців 2021 року.

Фахівці Рахункової палати виявили випадки звітування про обсяги здійснених операцій виробниками, імпортерами та оптовими торговцями алкоголем, у яких не було чинної ліцензії на право проведення такої діяльності.

За результатами аудиту Рахункова палата рекомендувала Уряду вдосконалити законодавство щодо адміністрування акцизного податку. Зокрема, прискорити впровадження в повному обсязі автоматизованої системи контролю за обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів «Електронна акцизна марка», вдосконалити ліцензування діяльності у цій сфері, впорядкувати торгівлю алкогольними напоями через інтернет тощо.

Читайте також: