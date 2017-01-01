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    Кримінал

    Суд продовжив арешт фігуранта «справи 2 травня» Мефьодова

    Мефьодов входив у попередній список обміну полоненими, але в останній момент його виключили з обміну
    У п’ятницю, 29 грудня, Приморський районний суд Одеси продовжив термін перебування під вартою фігуранту «справи 2 травня» росіянину Євгену Мефьодову. Засідання відбувалося в закритому режимі, без допуску представників ЗМІ. Раніше цього тижня Мефьодова повернули до Одеси зі Святогорська Донецької області як одного з 15 росіян, не
    • Сьогодні, 20:16
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    Євген Мефьодов
    Євген Мефьодов

    Мефьодов входив у попередній список обміну полоненими, але в останній момент його виключили з обміну

    У п’ятницю, 29 грудня, Приморський районний суд Одеси продовжив термін перебування під вартою фігуранту «справи 2 травня» росіянину Євгену Мефьодову. Засідання відбувалося в закритому режимі, без допуску представників ЗМІ.

    Раніше цього тижня Мефьодова повернули до Одеси зі Святогорська Донецької області як одного з 15 росіян, не переданих Україною до обміну.

    14 грудня суд в Одесі скасував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо росіянина Євгена Мефьодова. Тоді прес-служба прокуратури Одеської області повідомляла, що суд скасував запобіжний захід і застосував «заходи охорони з метою подальшого обміну на українських військовополонених та інших осіб, що незаконно утримуються на території злочинних формувань».

    Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

    Було названо імена українців, які у середу повернулися з полону на Донбасі. 

    Серед 233 осіб, яких передала українська сторона, є 8, які перебували у слідчих ізоляторах Одеси й підозрюються у скоєнні злочинів за низкою серйозних статей, в тому числі 285 (тероризм), 106 (повалення конституційного ладу), 346 (замах на державного діяча) та інших.

    У попередній список обміну спершу також входив Мефьодов, але в останній момент його виключили з обміну.

    Як зазначила в коментарі Радіо Свобода Тетяна Герасимова, учасниця «Групи 2-го травня» (організація, що ставить на меті громадське розслідування подій 2 травня 2014 року в Одесі), це сталось тому, що українська влада прагне в майбутньому обміняти громадянина Росії Мефьодова на українських бранців, які зараз ув'язнені саме на території Росії чи в анексованому Криму.

    Джерело: Радіо Свобода

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