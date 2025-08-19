Головна Країна Кримінал
Суд продовжив запобіжний захід очільнику Центру протидії корупції Шабуніну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Суд продовжив запобіжний захід очільнику Центру протидії корупції Шабуніну
Суддя продовжила запобіжний захід голові ЦПК до 19 жовтня
фото: Telegram/Центр протидії корупції

Правоохоронці звинувачують Шабуніна в ухиленні від військової служби та шахрайстві

Печерський районний суд Києва продовжив термін дії запобіжного заходу очільнику Центру протидії корупції  Віталію Шабуніну до 19 жовтня. Про це повідомляє «Главком» з посилання на Центр протидії корупції.

На Шабуніна покладені обовʼязки прибувати за викликом слідчого, судді чи прокурора; не відлучатись з місця, в якому несе службу, за виключенням виконання завдань; утримуватись від спілкування з працівниками НАЗК (в тому числі колишніми), колишнім командиром Юшком і представниками частини; не відвідувати будівлю НАЗК; здати паспорт для виїзду за кордон.

За даними Центру протидії корупції, суддя Ірина Литвинова задовольняла позов ексзаступника голови адміністрації президента Януковича Андрія Портнова проти каналу «Прямий». Вона також зобов'язувала ексгенпрокурора Ірину Венедіктову забрати другий епізод справи ТЕЦ братів Дубневичів від НАБУ і передати іншому органу.

Нагадаємо, Віталія Шабуніна звинувачують в ухиленні від військової служби та шахрайстві. Крім того, правоохоронці стверджують, що очільник Центру протидії корупції незаконно використовував позашляховик, який був ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії.

Слідчі Державного бюро розслідувань проводили обшук у будинку Шабуніна, де проживає дружина та двоє маленьких дітей, а також у військовій частині в Чугуївському районі Харківщини, де він проходить службу.

Раніше голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив про переведення його з Міноборони до лав Держприкордонної служби. Активіст припускає: причиною появи такого рішення стала його публічна діяльність та критика дій влади.

15 липня Печерський суд Києва визначив запобіжний захід для активіста та голови громадської організації «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна. Суд постановив застосувати до нього особисте зобов’язання терміном до 20 серпня. 

Вже 13 серпня Державне бюро розслідувань змінило підозру голові правління Центру протидії корупції Віталію Шабуніну, не змінюючи правову кваліфікацію злочину, та висунуло нову підозру його командиру у межах справи про зловживання та ухилення від військової служби.

До слова працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Віталій Шабунін

