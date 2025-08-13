Головна Країна Кримінал
Державне бюро розслідувань змінило підозру Шабуніну

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Віталія Шабуніна звинувачують в ухиленні від військової служби та шахрайстві
фото: vitaliy.shabunin/Facebook

За даними слідства, командир з порушенням установлених процедур відрядив військовослужбовця до державного органу, де той не виконував ані обов’язків служби, ані функцій установи

Державне бюро розслідувань змінило підозру голові правління Центру протидії корупції Віталію Шабуніну, не змінюючи правову кваліфікацію злочину, та висунуло нову підозру його командиру у межах справи про зловживання та ухилення від військової служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Працівники ДБР повідомили про нову підозру – у пособництві в ухиленні підлеглим від виконання обов’язків військової служби командиру однієї з військових частин Київщини та вручили підозру з оновленим змістом обставин скоєння злочину безпосередньо військовослужбовцю.

За даними слідства, командир з порушенням установлених процедур відрядив військовослужбовця до державного органу, де той не виконував ані обов’язків служби, ані функцій установи. Натомість він проводив час на власний розсуд у столиці, пересувався містом у приватних справах і відвідував заклади громадського харчування. При цьому отримував грошове забезпечення і таким чином протиправно заволодів державними коштами на понад 224 тис. грн.

У звʼязку з цим командиру додатково інкриміновано пособництво в ухиленні підлеглого від виконання обов’язків військової служби, вчинене за попередньою змовою та зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).

«Оскільки обставини учинення злочину змінилися, безпосередньо військовослужбовцю, якому командир сприяв в скоєнні злочину своїми діями, змінено також підозру, однак без зміни кваліфікації злочину. Йому, як і раніше, інкримінують ухилення від військової служби та шахрайство», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Віталія Шабуніна звинувачують в ухиленні від військової служби та шахрайстві. Крім того, правоохоронці стверджують, що очільник Центру протидії корупції незаконно використовував позашляховик, який був ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії.

Слідчі Державного бюро розслідувань проводили обшук у будинку Шабуніна, де проживає дружина та двоє маленьких дітей, а також у військовій частині в Чугуївському районі Харківщини, де він проходить службу.

Раніше голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив про переведення його з Міноборони до лав Держприкордонної служби. Активіст припускає: причиною появи такого рішення стала його публічна діяльність та критика дій влади.

15 липня Печерський суд Києва визначив запобіжний захід для активіста та голови громадської організації «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна. Суд постановив застосувати до нього особисте зобов’язання терміном до 20 серпня. 

Теги: ДБР Віталій Шабунін підозра

