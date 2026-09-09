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Убивство Парубія: обвинуваченому продовжено арешт

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Убивство Парубія: обвинуваченому продовжено арешт
Сцельніков пояснив, чому вбив Парубія
фото: «Суспільне»

Колегія суддів постановила продовжити Сцельнікову арешт без права на заставу

У Франківському районному суді Львова 9 вересня Михайлу Сцельнікову, якого обвинувачують у вбивстві Андрія Парубія, продовжили запобіжний захід. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Колегія суддів постановила продовжити Сцельнікову арешт без права на заставу строком на 60 діб до 7 листопада.

Прокурор Тарас Ковальчук попросив Сцельнікова пояснити, коли, чому та навіщо він вирішив вбити Андрія Парубія.

«Навіщо – я вже сказав причини. Ви знаєте, що в мене син загинув, ви знаєте моє ставлення до влади, не до людей – просто до влади ставлення. От це основна причина. Коли? Давно. Я вже рік сиджу, а це було напевне ще десь роки 2-2,5 тому. Навіщо? Помститися за сина. От так», – сказав обвинувачений.

Далі Сцельніков заявив, що діяв один, а вказівки отримував у Telegram-каналі. Хто ця особа – він не знає.

Як відомо, Андрія Парубія було вбито 30 серпня 2025 року у Львові неподалік будинку, де він жив. До політика наблизився чоловік, замаскований під кур’єра, та з кількох метрів здійснив вісім пострілів із пістолета. Андрій Парубій загинув на місці. Стрілок втік з місця злочину та намагався переховуватися, однак у ніч на 1 вересня його затримали у Хмельницькій області.

Слідство встановило, що 53-річний львів’янин діяв як агент російських спецслужб. З 2024 року він передавав ворогу інформацію про підрозділи ЗСУ у Львові, а згодом запропонував кандидатуру Андрія Парубія як ціль для вбивства.

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Теги: Андрій Парубій вбивство

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