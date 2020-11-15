Стефанчук розповів, коли Рада розгляне законопроєкт про всеукраїнський референдум

18 червня депутати підтримали у першому читанні законопроєкт про референдум

На всеукраїнський референдум, згідно з проєктом, може виноситися одночасно не більш ніж три питання

Наступного тижня Верховна Рада має розглянути законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум.

Про це заявив заступник голови парламенту Руслан Стефанчук у відеозверненні, яке опублікував президент Володимир Зеленський.

«Наступного тижня запланований розгляд законопроєкту про народовладдя через всеукраїнський референдум. Окрему увагу парламент планує приділити законопроєкту про інвестиційні няні, яким передбачена державна підтримка інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями», – сказав він.

Також за словами Стефанчука, депутати розглянуть законопроєкти про систему громадського здоров'я, про віртуальні активи, та низку соціальних ініціатив, зокрема – про підтримку дітей-сиріт та про захист населення в період пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, на всеукраїнський референдум, згідно з проєктом, може виноситися одночасно не більш ніж три питання. Результати референдуму не повинен затверджувати будь-який державний орган. Рішення, ухвалене під час референдуму, може бути змінено шляхом всеукраїнського референдуму не раніше ніж через три роки з дня його ухвалення.

До слова, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що проведення всеукраїнського референдуму може коштувати орієнтовно 12 млрд грн відповідно до середньої вартості одного процесу виборів.

Нагадаємо, 18 червня Верховна Рада у першому читанні підтримала президентський законопроєкт про народовладдя та всеукраїнський референдум. Документ підтримали 252 народні депутати.

У проєкті закону прописані чотири види всеукраїнського референдуму для:

затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;

вирішення питань загальнодержавного значення;

зміни території України;

втрати сили законом України або окремих його положень.

Всеукраїнський референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.