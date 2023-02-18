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СБУ затримала інформаторку, що наводила російські ракети на школи Донеччини

Оксана Воронцова
glavcom.ua
СБУ затримала інформаторку, що наводила російські ракети на школи Донеччини
Інформаторка переховувалась від правосуддя
фото: СБУ

Зловмисниця передавала рашистам координати місцевих шкіл та об’єктів критичної інфраструктури

Служба безпеки України викрила ще одну учасницю інформаторської мережі РФ, яка діяла у прифронтових районах сходу України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Співробітники Служби безпеки затримали ворожу інформаторку, яка не тільки переховувалась від правосуддя, але й продовжувала розвідувально-підривну діяльність проти України.

Зловмисниця приховано збирала інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в районі Добропілля на Донеччині.

Крім того, вона передавала рашистам координати місцевих шкіл та об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств.

Одержану інформацію російські загарбники використовували для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських населених пунктах.

Як свідчать матеріали слідства, зловмисниця передавала закриті відомості своїй знайомій через анонімні месенджери.

Потім розвіддані надходили до штабу 1-го армійського корпусу Південного військового округу ЗС РФ.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань).

Суд обрав їй міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У попередні місяці СБУ затримала чотирьох спільників зловмисниці на спробах передачі російським окупантам розвідданих про базування Сил оборони на Бахмутському і Краматорському напрямках.

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм покарання до 8 років ув’язнення.

Теги: Донеччина росія злочин кримінал окупанти війна СБУ

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