СБУ затримала інформаторку, що наводила російські ракети на школи Донеччини
Зловмисниця передавала рашистам координати місцевих шкіл та об’єктів критичної інфраструктури
Служба безпеки України викрила ще одну учасницю інформаторської мережі РФ, яка діяла у прифронтових районах сходу України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Співробітники Служби безпеки затримали ворожу інформаторку, яка не тільки переховувалась від правосуддя, але й продовжувала розвідувально-підривну діяльність проти України.
Зловмисниця приховано збирала інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в районі Добропілля на Донеччині.
Крім того, вона передавала рашистам координати місцевих шкіл та об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств.
Одержану інформацію російські загарбники використовували для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських населених пунктах.
Як свідчать матеріали слідства, зловмисниця передавала закриті відомості своїй знайомій через анонімні месенджери.
Потім розвіддані надходили до штабу 1-го армійського корпусу Південного військового округу ЗС РФ.
На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань).
Суд обрав їй міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У попередні місяці СБУ затримала чотирьох спільників зловмисниці на спробах передачі російським окупантам розвідданих про базування Сил оборони на Бахмутському і Краматорському напрямках.
Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм покарання до 8 років ув’язнення.
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