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СБУ викрила двох настоятелів храмів Московської церкви, які вихваляли Путіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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СБУ викрила двох настоятелів храмів Московської церкви, які вихваляли Путіна
Зловмисникам загрожує 10 років ув'язнення
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Клірики закликали до захоплення України та поширювали антисемітські висловлювання

Служба безпеки повідомила про підозри двом клірикам Московської церкви, які очолюють храми у Житомирській та Вінницькій областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, настоятелі публічно вихваляли російського диктатора Володимира Путіна, закликали до захоплення України та поширювали антисемітські висловлювання. Під час спілкування з парафіянами прихильники Росії поширювали ворожу пропаганду.

Так, підозру отримав протоієрей однієї з церков на Житомирщині. У своїх дописах у соцмережах клірик принижував честь і гідність представників єврейського народу. Ще одним фігурантом виявився ієромонах одного з храмів на Вінниччині.

Зловмисникам загрожує 10 років ув'язнення
Зловмисникам загрожує 10 років ув'язнення
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Експертиза підтвердила факти злочинних дій представників УПЦ МП. Під час обшуків у кліриків вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом клірикам про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • чч. 1, 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань);
  • чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Російська православна церква (РПЦ) видала «Патріарший календар – 2025», у якому, окрім патріарха Кирила, можна побачити предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія та всіх українських архієреїв.

До слова, Служба безпеки затримала у Харкові двох російських агентів. Ними виявились місцевий лікар-психотерапевт та його спільник – диякон Харківської єпархії Московської церкви, які шпигували у прифронтовому місті. 

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Теги: Житомирщина Вінниччина СБУ Московська церква в Україні

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