СБУ викрила двох настоятелів храмів Московської церкви, які вихваляли Путіна
Клірики закликали до захоплення України та поширювали антисемітські висловлювання
Служба безпеки повідомила про підозри двом клірикам Московської церкви, які очолюють храми у Житомирській та Вінницькій областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ.
За даними слідства, настоятелі публічно вихваляли російського диктатора Володимира Путіна, закликали до захоплення України та поширювали антисемітські висловлювання. Під час спілкування з парафіянами прихильники Росії поширювали ворожу пропаганду.
Так, підозру отримав протоієрей однієї з церков на Житомирщині. У своїх дописах у соцмережах клірик принижував честь і гідність представників єврейського народу. Ще одним фігурантом виявився ієромонах одного з храмів на Вінниччині.
Експертиза підтвердила факти злочинних дій представників УПЦ МП. Під час обшуків у кліриків вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом клірикам про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- чч. 1, 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань);
- чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, Російська православна церква (РПЦ) видала «Патріарший календар – 2025», у якому, окрім патріарха Кирила, можна побачити предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія та всіх українських архієреїв.
До слова, Служба безпеки затримала у Харкові двох російських агентів. Ними виявились місцевий лікар-психотерапевт та його спільник – диякон Харківської єпархії Московської церкви, які шпигували у прифронтовому місті.
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